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Seçimin Galibi Joe Biden

07.11.2020 20:32 | Son Güncelleme

ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı

Seçimin Galibi Joe Biden

ABD’de Demokrat Parti’nin başkan adayı Joe Biden, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.

ABD’nin en yaşlı başkanı olacak olan Biden'ın, 20 Ocak’ta yemin ederek ABD’nin 46’ıncı başkanı olarak resmen göreve başlaması öngörülüyor.

Kongre’de 36 yıl senatörlük, 8 yıl da eski Başkan Barack Obama’nın başkan yardımcılığını yapan Biden, medya kuruluşlarının paylaştığı tahminlere göre, 20 Seçici Kurul delegesine sahip Pennsylvania eyaletini de kazanarak başkanlık için gereken 270 delegeyi geçmiş oldu. Bazı eyaletlerde oy sayımı hala devam ederken Biden, şu anda 273 delegeye ulaşmış durumda.

Sonuçların hala resmi olarak onaylanması gerekiyor ve yargı süreçlerine de taşınabilir ancak şu an itibariyle değişmesi beklenmiyor.

Resim olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Biden Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Amerikan halkına hitaben, “Bu harika ülkeye liderlik etmek için beni seçmenizden dolayı” onur duyduğunu belirtti.

Biden yazılı açıklamasında da, “Eşi görülmemiş engeller karşısında, rekor sayıda Amerikalı oy kullandı. Demokrasinin Amerika’nın kalbinde derinden yer aldığı bir kez daha kanıtlandı. Artık kampanyanın sona ermesiyle, öfke ve kızgın söylemleri arkamızda bırakmanın ve ulus olarak bir araya gelmemizin zamanı. Amerika’nın birleşmesinin zamanı. Biz Amerika Birleşik Devletleri’yiz, birlikte yaptığımız takdirde yapamayacağımız hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump ise açıklamasında sonuçları kabul etmeyeceğinin işaretini verdi. Trump, “Joe Biden’ın haksız biçimde kendisini kazanan olarak göstermede neden acele ettiğini ve medyadaki müttefiklerinin ona yardım etmek için neden çok çalıştığını biliyoruz. Doğruların ortaya çıkmasını istemiyorlar. Basit gerçek şu ki bu seçimin bitmesine daha çok var” dedi.

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