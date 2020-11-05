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Seçimin Kazananı Belli Olmasa da Biden'ın Şansı Artıyor

05.11.2020 17:36 | Son Güncelleme

Biden’ın, elde ettiği Seçiciler Kurulu delege sayısı 253. Demokrat başkan adayı 20 Seçiciler Kurulu üyesi bulunan Pennsylvania eyaletinde üstünlük sağlarsa seçimi kazanmış olacak

Amerikan haber kuruluşları Çarşamba günü Demokrat aday Joe Biden'ı seçimin çekişmeli geçtiği Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde öne geçtiğini duyurdu.
Eski Başkan Yardımcısı ve Demokratlar’ın başkan adayı Biden da Çarşamba öğleden sonra yaptığı açıklamada, "Şu anda burada kazandığımızı açıklamak için bulunmuyorum. Ancak sayım tamamlandığında kazanan tarafın biz olacağımıza inandığımızı açıklamak için buradayım" dedi.

Biden, Michigan ve Wisconsin eyaletlerine ek olarak Arizona ve Nevada'daki üstünlüğünü sürdürmesi durumunda başkan seçilmek için gereken 270 Seçiciler Kurulu oyunu alarak seçimi kazanabilir. Biden’ın, elde ettiği Seçiciler Kurulu delege sayısı 253. Demokrat başkan adayı 20 Seçiciler Kurulu üyesi bulunan Pennsylvania eyaletinde üstünlük sağlarsa seçimi kazanmış olacak. Pennsylvania eyaletinin yanı sıra halen Arizona, Georgia, Kuzey Carolina ve Nevada eyaletlerinde sayım devam ediyor.

Sayımın devam ettiği eyaletlerdeki Seçici Kurular Delege sayıları şöyle:

Pennsylvania: 20
Kuzey Carolina: 15
Georgia: 16
Nevada: 6
Arizona: 11

Amerikan Seçiciler Kurulu sisteminde Maine ve Nebraska hariç her eyalette en çok oyu alan başkan adayı, sayıları eyaletlerin nüfuslarına göre belirlenen tüm Seçiciler Kurulu delegelerinin oylarını topluyor.

Eyaletler, tüm oylar sayılana kadar kazanan adayın adını açıklamıyor. Ancak haber kuruluşları, henüz sayılmamış oyların sayısının sonucu değiştirmeyeceği çıkarımı yapmaları durumunda eyaletleri kazanacak adayın adını tahminen açıklıyor.

Rekor düzeyde katılım

Edison araştırma şirketi ve Associated Press haber ajansına göre Joe Biden, ülke çapında 70 milyon 400 bin oy alarak toplam oy sayısında 67 milyon 100 bin oy alan Başkan Trump'ı geride bıraktı. Corona salgını nedeniyle erken kullanılan oyların yoğunluğuna bağlı olarak bazı tahminlere göre Amerika'da 2020 seçimlerinde kullanılan oy sayısı, rekor sayılabilecek 150 milyona ya da üzerine çıkabilir.

Pennsylvania'da postayla kullanılan bir milyondan fazla oyun sayımı hala devam ediyor. Bu eyaletteki sonuçların bugün ya da Cuma gününe kadar açıklanması beklenmiyor.

Biden kampanyası, Corona pandemisi nedeniyle güvenliği sağlamak için seçmenleri postayla oy kullanmaya teşvik etmiş, Trump ise herhangi bir kanıt göstermeden postayla oy kullanmanın seçim hilelerine yol açacağını iddia etmişti.

Başkan Trump, Perşembe sabahı yaptığı Twitter paylaşımında "SAYIMI DURDURUN!" dedi.

Trump’ın seçim kampanyası Georgia, Pennsylvania ve Michigan’da oyların sayılmasının durdurulması için dava açtı, Wisconsin’de ise sayımın tekrarlanmasını istedi.

Trump kampanyası ayrıca Georgia eyaletinin Chatham İlçesi’nde de geç gelen oyların sayıma katıldığını iddia ederek buna son verilmesi için dava açtı.

Trump, oy sayımı devam ediyor olmasına rağmen Çarşamba sabahı zafer ilan etmiş ve seçimde hile yapıldığına ilişkin temelsiz iddialar ortaya atmıştı.
Başkan, Çarşamba sabah erken saatlerde düzenlediği brifingde, "ABD Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. Tüm oy sayımının durdurulmasını istiyoruz. Sabah saat 4'te oy pusulaları ortaya çıkarıp bunları sayıma dahil etmelerini istemiyoruz" demişti.

Federal Seçim Komisyonu eski üyesi olan ve şu anda muhafazakar düşünce kuruluşu Heritage Vakfı'nda görevli olan Hans von Spakovsky, hukuk mücadelesinin "oy pusulası sayımına, postayla kullanılan oyların ve bu oyların yetkililerin eline ulaşma tarihinin uzatılmasının reddedilmesine" odaklanmasını beklediğini söyledi.

Kongre’deki partizan bölünme

Başkanlığı kazanan adayın bölünmüş bir Kongre'yle karşılaşma olasılığıysa oldukça yüksek.

Demokrat Parti'nin Senato'da çoğunluğu ele geçirme çabalarının karşılık bulmadığı gözleniyor. Cumhuriyetçiler, şu anda Senato'da 47 Demokrat sandalyeye karşı 53 sandalyeyle üstünlüğü koruyor.

Demokrat Parti, Colorado ve Arizona eyaletlerinde Senato yarışını kazanmış olsa da Alabama'da yenildiye uğradı, Güney Carolina'da Lindsey Graham, Maine'de ise Susan Collins'i koltuklarından uzaklaştırmayı başaramadı.
Temsilciler Meclisi'ndeki üstünlüğünü koruyacağı kesinleşmesine rağmen Demokratlar'ın seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamalarının gösterdiğinin aksine çoğunluğu pekiştiremediği gözleniyor.

Duke Üniversitesi'nden siyaset profesörü John Aldrich, Kongre'deki Demokrat Partililer ile çekişmeli bir ilişki içinde olan Trump'ın ikinci dönem başkan seçilmesi durumunda "partizanlığın değişmesi olasılığını" düşük gördüğünü söylüyor.

Profesör Aldrich'e göre Amerika'daki derin partizan bölünmeyi gidermek gerektiğini kampanyası sırasında sık sık dile getiren ve Çarşamba günkü konuşmasında "İlerleme sağlamak için rakiplerimize düşman muamelesi yapmaktan vazgeçmeliyiz. Bizler düşman değiliz" diyen Biden ise Cumhuriyetçi Parti'yla daha rahat uzlaşabilir.

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