ADEM BALTA - AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, "Muhalefet büyük bir farkla kazanacağını düşünüyorsa neden seçimin yenilenmesini istemiyor? Muhalefete 'Hodri meydan' diyoruz. Buyurun seçime gidelim. Neden bunu yapmıyorlar? Elimizde şaibeli bir seçim var. Bu şaibeli seçim sonucunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğunda oturan biri var. Seçimin tekrarı durumunda Binali Bey kazanacaktır. Biz sandıkların tamamını saydırabilseydik Binali Bey şu anda zaten Belediye Başkanı idi." dedi.

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tekrarına ilişkin YSK'de devam eden olağanüstü itiraz sürecini AA muhabirine değerlendirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin YSK'nin ara kararını anımsatan Özel, itirazlarının dokuz ana başlıkta toplandığını ve YSK'nin bu dokuz başlıktan sadece bir maddesini kabul etmediğini söyledi.

Olağanüstü hal kapsamında kamudan ihraç edilenlerin oy kullanmasına ilişkin yaptıkları itirazın YSK tarafından reddedildiğini hatırlatan Özel, "Yüksek Seçim Kurulu bu talebimiz hariç diğer sekiz ana başlıkta topladığımız konuların araştırılmasını istedi. YSK, itiraz ettiğimiz konulara ilişkin bilgileri ilçe seçim kurulları, Sulh Hukuk Mahkemeleri ve ilgili diğer kurumlardan 5 gün içinde ulaştırılmasını istedi. İlgili kurumların birkaç gün içinde YSK'nin talep ettiği bilgileri göndereceğini umut ediyoruz." diye konuştu.