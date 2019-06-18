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- "Seçimini kaybetmenin faturasını moderatöre kesecekler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2019 23:35 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak: - "AK Parti yetkilileri, İstanbul seçimini kaybetmenin faturasını kamuoyu araştırma firmalarına ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan açık oturumun moderatörüne kesmeye çabalamaktadırlar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "AK Parti yetkilileri, İstanbul seçimini kaybetmenin faturasını kamuoyu araştırma firmalarına ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan açık oturumun moderatörüne kesmeye çabalamaktadırlar." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, yaptığı yazılı açıklamada, CHP'nin İstanbul Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Haziran öncesindeki son düzlükte farkı açmaya başladığının anlaşılmasının, Adalet ve Kalkınma Partisi kanadının sinirlerini bozduğunu iddia etti.

"Adalet ve Kalkınma Partisi yetkililerinin artan gerginliği ve siniri, son olarak kamuoyu araştırma şirketlerine ve gazetecilere yönelmeye başlamıştır. Özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki tartışma programının hemen ardından başlatılan bu algı operasyonunun amacı bellidir." ifadesini kullanan Öztrak, "İstanbul seçimleriyle ilgili kamuoyu araştırmalarının aleyhlerine çıkmasını içine sindiremeyen AK Parti yetkilileri, İstanbul seçimini kaybetmenin faturasını kamuoyu araştırma firmalarına ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılan açık oturumun moderatörüne kesmeye çabalamaktadırlar." yorumunu yaptı.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztrak

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