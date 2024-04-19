Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde tepki çeken Türk bayrağı detayı: İki fotoğraf karesi sosyal medyada gündem oldu

Yerel seçimlerde DEM Parti'nin Ayşe Serra Bucak Küçük'ü aday gösterip yüzde 64,09 ile kazandığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Türk bayrağının yer almaması dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu detay tepkilerin odağına yerleşti.

SEÇİMDEN ÖNCE - SEÇİMDEN SONRA

Sosyal medyada belediye meclisinden biri 29 Aralık 2023'te, öteki 17 Nisan 2024'te çekildiği belirtilen iki fotoğraf karesi paylaşıldı. İlk karede salonda Türk bayrağının yer aldığı görülürken çarşamba günü çekilen fotoğrafta Türk bayrağı yoktu.

İYİ PARTİLİ AYDIN: "DEVLETE VE MİLLETE İSYANDIR"

Tepki çeken karar siyasetin gündeminde de yankı buldu. İYİ Parti Ankara Milletvekili ve genel başkan adayı Koray Aydın tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Belediye meclisleri Türk devletine meydan okuma değil, millete hizmet etme yeridir. Diyarbakır’da Türk bayrağının kaldırılması, Mardin’de İstiklal Marşımızın okutulmaması devlete ve millete isyandır.



Koray Aydın

"BELLİ Kİ AHMET TÜRK İYİLEŞMİŞ"

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün sağlık durumu da anlaşılan Türk devletinin egemenlik ve bağımsızlık sembollerinden İstiklal Marşı’na cephe alacak kadar düzelmiş durumdadır.

Mardin Büyükşehir Meclisi’nde İstiklal Marşı’nın okunmasından rahatsız olan DEM Parti’li meclis üyelerini, Büyükşehir Belediye Başkanını, Diyarbakır’da Türk bayrağın meclis salonundan kaldıran zihniyeti şiddetle kınıyor, aklı selime davet ediyorum.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak Küçük

SAVCILARA ÇAĞRI YAPTI

Milli değerlerimize karşı alınan tavırlar barışa ve demokrasiye hizmet etmemektedir. Tam tersi kutuplaşmaya, düşmanlığa ve ihanete kapı açmaktadır. Bu konuda Cumhuriyet savcılarımızı da gereğini yapmaya davet ediyorum."

GENEL BAŞKAN YILMAZ: "DEM PARTİ KAYYUMA DAVETİYE ÇIKARTIYOR"

Karara tepki gösteren isimlerden biri de Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz oldu. Yılmaz da sosyal medyadan paylaşım yaparak şunları kaydetti:



Öztürk Yılmaz

"DEM Parti, Mardin'de belediye toplantısında İstiklal Marşı'nı okutmayarak ve Diyarbakır'da belediye salonundaki Türk Bayrağını kaldırtarak Kayyuma davetiye çıkartıyor! Bu bölücülüktür! Terördür! Yasa tanımamaktır! Biz Van'da neden hukuku savunduk? Demokratik haklarınız çiğnenmesin diye, yoksa gelin de burayı PKK'ya dönüştürün diye değil Bu iki davranış, bize hakarettir! Amasız ve fakatsız bütün siyasi partilerin bu iğrenç davranışa tepki vermesi gerekir!"Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





