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Seçimler ikinci tura kaldı! Süreç nasıl işleyecek? İşte yanıtı

15.05.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye dün sandık başına gitti. Oy sayma işlemlerinin ardından gelen sonuçlara göre Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, birinci turda yüzde 50 artı 1 oyu alamadı. YSK Başkanı Ahmet Yener, son yaptığı açıklamada liderlerin aldığı oy oranlarını açıklayarak seçimin ikinci tura kaldığını açıkladı. 28 Mayıs'ta ikinci kez Türkiye sandık başına gidecekken süreç de belli oldu.

Seçimler ikinci tura kaldı! Süreç nasıl işleyecek? İşte yanıtı

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ikinci tur için hazırladığı Seçim Takvimi'ne ilişkin süreç işleyecek. Buna göre, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylaması 28 Mayıs'ta yapılacak.

SAAT 20'YE ÇEKİLDİ

İlk oylamada, son ikiye kalan adaylardan herhangi birisinin adaylıktan çekilmesi halinde, yerine gelecek adayın müracaat etmesi için daha önce saat 17.00 olarak açıklanan süre saat 20.00'ye çekildi.

İki aday için yeniden basılacak oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak.

PROPAGANDA DÖNEMİ BUGÜN BAŞLIYOR

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi bugün başlıyor.

İkinci oylama için gümrük kapılarında ve yurt dışında oy verme işlemi 20 Mayıs'ta başlayacak, yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek.

Radyo ve televizyon propaganda konuşmaları da 24 Mayıs'ta başlayacak, propaganda dönemi, 27 Mayıs saat 18.00'de sona erecek.

Türkiye'de ilk kez ikinci oylama için 28 Mayıs'ta sandık başına gidecek seçmenler, aynı seçmen bilgi kağıdı ile ilk seçimde oy verdikleri sandık alanlarında oylarını kullanacak.

KESİN SONUÇLAR 1 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

YSK'nın, itiraz süreçlerinin ardından kesin seçim sonuçlarını 1 Haziran'da açıklaması bekleniyor.

Kaynak: AA

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