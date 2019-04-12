HABER

"Seçimler, Keşmir sorununun çözümüne katkı sağlamaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 23:11 | Son Güncelleme

Tüm Partiler Hürriyet Konferansı Başkanı Mirvaiz Ömer Faruk, "Hindistan'da seçimlerin yapılmayı, hükümetlerin değişmeyi sürdüreceği ancak Keşmir meselesinin çözüme kavuşturulamayacağı" değerlendirmesinde bulundu

SRİNAGAR (AA) - Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinin önde gelen alimlerinden Tüm Partiler Hürriyet Konferansı Başkanı Mirvaiz Ömer Faruk, ülkede parlamento seçimlerinin, Keşmir sorununun çözümüne herhangi bir katkı sunmayacağı söyledi.

Faruk, Hint yetkililer tarafından üç gün boyunca sorguya çekilmesinin ardından Srinagar'da Camia camisinde toplanan kalabalığa cuma hutbesi verdi.

"Hindistan'da seçimlerin yapılmayı, hükümetlerin değişmeyi sürdüreceği ancak Keşmir meselesinin çözüme kavuşturulamayacağı" değerlendirmesinde bulunan Faruk, Hindistan'ın baskılarının, Cammu Keşmir'deki direniş hareketini zayıflatamayacağını kaydetti.

Cammu Keşmir'de çok sayıda bağımsızlık yanlısı lider ve aktivistin, bölgede 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 40'tan fazla kişinin öldüğü bombalı saldırının ardından saldırganlığı finanse etmek suçlamalarıyla gözaltına alındığı ifade ediliyor.

Hindistan'da 19 Mayıs'a kadar 7 aşamada gerçekleştirilecek parlamento seçimlerinin ilk turu için oy verme işlemi 11 Nisan'da başladı.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kara deliğe düşersek ne olur? Kara deliğe düşersek ne olur?
Otomobil tutkunu kanser hastası minik Azat için anlamlı geceOtomobil tutkunu kanser hastası minik Azat için anlamlı gece
GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonuGÜNCELLEME - Zonguldak merkezli FETÖ/PDY operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan Keşmir Mirvaiz Ömer Faruk

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Bu aile uslanmaz! Rezil eden detay!

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 55'i bitti

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yüzde 55'i bitti

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

AK Parti'nin itirazı kabul edildi, o ilçede seçimler iptal edildi

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

Ekrem İmamoğlu'ndan Abdullah Gül yorumu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Son dakika... Çok sayıda polis hakkında FETÖ'den gözaltı kararı!

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Türkiye’den skandal karara tepkiler yağıyor

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB 2019 KKK uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı! Sınav çağrı belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman erbaş alımı sonuçları açıklandı!

YSK, Ahmet Türk'e mazbata verilmesine hükmetti

YSK'dan Mardin kararı! Mazbata verilecek

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Yargıtay'dan 12 Eylül davasında karar

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sınırda dev operasyon! 1 milyon 500 bin adet ele geçirildi

Sakarya Akyazı'da 4.0 büyüklüğünde deprem

Sakarya'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

Demirtaş'a hakaret davasında dosya uzlaşma bürosuna gidecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.