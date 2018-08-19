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"Seçimler Mart 2019'da yapılacaktır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.08.2018 23:42 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Kesinlikle seçim Mart 2019'da yapılacaktır, öne almak diye bir şey yok"

AK Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Kesinlikle seçim Mart 2019'da yapılacaktır, öne almak diye bir şey yok." dedi.

AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi sonrası AK Parti Seçim İşleri'nden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Ali İhsan Yavuz, Sakarya İl Başkanlığını ziyaret etti, partililerle bir araya geldi.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, genel başkan yardımcısı olmasında en büyük payın partililere ait olduğunu söyledi.

Güzel bir kongre yapıldığını anımsatan Yavuz, "40 bin kişi vardı dışarıda. MKYK ve MYK toplantıları yapıldı. Çok memnundu Sayın Cumhurbaşkanımız katılımdan, coşkudan, heyecandan. Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajları çok muhteşemdi, süperdi. MYK açıklandı, orada ilan edilen Ali İhsan Yavuz değildi, Sakarya'ydı, sizdiniz." diye konuştu.

Yavuz, hayal bile edemediği yerlerde bulunduğunu dile getirerek, "Seçim döneminde her gece Sayın Cumhurbaşkanımızla sahura kadar çalıştık. Şimdi daha yakın çalışacağım, büyük bir şeref çünkü ona yaklaştıkça daha çok net görüyorsunuz ve görüyorsunuz ki kendini Türkiye'nin, ümmetin geleceği için, yarınlarımız için vakfetmiş adeta, feda etmiş, böyle bir Cumhurbaşkanımızla çalışmak onurların en büyüğü olsa gerek. Buna vesile oldunuz ya onun için size hep müteşekkir kalacağım." ifadelerini kullandı.

Hemen çalışmaya başladıklarını çünkü önlerinde bir seçim olduğunu belirten Yavuz, "Seçimler erken mi değil mi tartışmasını çoktan geçtik. Artık erkene alınacak bir takvim de kalmış değildir. Zaten bizim kafamızda hiçbir zaman seçimleri erkene almak diye bir şey yok. O zaman seçimlerin yapılacağı tarih 31 Mart 2019 olarak kayıtlara geçebilir. Ne kaldı tam 7 ay, 7 ay nedir ki gerçi biz bir seçimi yaparız hemen arkasından diğer seçim hazırlıklarına başlarız ama bu sefer 7 ay kaldı ve bizim daha büyük başarılara ihtiyacımız var hem Sakarya hem Türkiye'de." dedi.

Yavuz, bazı mesajlar vermek istediğini kaydederek, şunları öyledi:

"Kesinlikle seçim Mart 2019'da yapılacaktır, öne almak diye bir şey yok ama hemen bu bayram ziyaretleriyle startımızı buradan vermiş oluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da 'Artık bir vites büyütün' diye talimatlandırdılar her birimizi. Aday adaylık süreci başlamadan sahayı ısıtamayız. Aday adaylık süreçlerini ortaya çekip bu işlerle zamanımızı çarçur edemeyiz. Seçim çalışmalarına başladık ama belediyelerimizin yapacakları işler var, onlar işlerine motive olmuşlar. Dolayısıyla zamanı geldiğinde her bir arkadaşımızın ortaya çıkması ve genel merkezin seçenek şansını arttırması önemlidir ve bunu istiyoruz ama her şey yerinde ve zamanında olmalıdır."

Amerika Birleşik Devletleri ve diğer birtakım güç odaklarının oyunlarının boşa çıkacağını dile getiren Yavuz, "Cumhurbaşkanımızı MYK'da bir kez daha dinlerken son derece ümidim arttı. Kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımız olup bitene son derece vakıftır, net, sağlam adımlar atmaktadır, atacaktır, onun emareleri hep vardı ama ben dahasını gördüm." ifadesini kullandı.

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AK Parti Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhs ziyaret

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