Seçimler Öncesi Adaylar Son Dönemeçte

ABD’de 6 Kasım Salı yapılacak Kongre ve valilik seçimleri öncesindeki son haftasonunda gerek Başkan Donald Trump, gerekse aralarında eski Başkan Barack Obama’nın bulunduğu Demokrat Partili isimler adaylar için yoğun kampanya yürütüyor.

Trump bugün (Cumartesi) kampanyasını Montana eyaletine bağlı Belgrade ve Florida eyaletine bağlı Pensacola kentlerinde sürdürdü. Pensacola’nın 320 kilometre batısındaki Tallahassee’de bugün bir yoga stüdyosunda düzenlenen silahlı saldırıysa kampanya çalışmalarını gölgeledi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence, yeniden seçilmeye çalışan Wisconsin’in Cumhuriyetçi Valisi Scott Walker’ın kampanya çalışmalarına katıldıktan sonra Florida’da Trump’la bir araya gelerek, bu eyaletin Cumhuriyetçi senatör adayı Rick Scott için ortak kampanya yürüttü. Halen Florida Valisi olan Scott, bu kez Senato için mücadele vererek, eyaletin Demokrat Partili senatörü Bill Nelson’u devirmeye çalışıyor.

Scott’ın boşaltacağı valilik pozisyonunu doldurmak amacıyla Cumhuriyetçi Parti’den Ron DeSantis ve Demokrat Partili Tallahassee Belediye Başkanı Andrew Gillum mücadele ediyor. Gillum, Tallahassee’deki silahlı saldırının ardından kampanya çalışmalarına ara verdi. Oldukça güçlü konumda olan Gillum’un Cuma günkü kampanyasına eski Başkan Barack Obama da katıldı.

Demokrat aday Gillum’la birlikte Florida’nın Cumhuriyetçi valisi Rick Scott da Tallahassee’deki silahlı saldırıdan sonra kampanya çalışmalarına ara vererek kente gitti.

Demokratlar bu seçimlerde Kongre’deki çoğunluğu geri kazanmaya ve bazı eyalet valiliklerini almaya çalışıyor. Eski Başkan Yardımcısı Joe Biden da Ohio valiliği için mücadele veren Demokrat aday Richard Cordray’in kampanyasına yardım ediyor.

