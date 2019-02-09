Seçimler Öncesinde Afganistan'da Barış Sağlanabilir

Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi, Taliban’la yürütülen görüşmeler neticesinde ülkede 5 ay sonra düzenlecenek seçimler öncesinde barışın sağlanabileceğini söyledi.
Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Washington’da katıldığı bir toplantıda sesinin kısılmasıyla ilgili de bir espri yaptı ve “Taliban’la 42 saat süren bir görüşme yapınca sesiniz de böyle oluyor.” dedi.
Halilzad, Afganistan’da Temmuz ayında düzenlenecek seçimler öncesinde barışın sağlanması konusunda umutlu olduğunu söyledi ancak daha yapılması gereken çok iş olduğuna da dikkat çekti. Halilzad, “Uzun sürecek bir sürecin başlangıcındayız.” diye konuştu.
Son olarak Moskova’da iki gün süren görüşmeler de sona erdi. Bu görüşmelere Taliban tarafının ve Afgan siyasetinden isimlerin katılması ancak Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’yi temsilen kimsenin katılmaması bir kez daha Kabil’de gerginlik yarattı. Taliban, Kabil’deki hükümeti batının kuklası olarak nitelendiriyor ve doğrudan görüşmeyi reddediyor.
Moskova’daki görüşmelere Taliban’ı temsilen 10 kişilik bir ekiple birlikte ülkede siyasetin önde gelen 50 ismi katıldı. Bu isimler arasında eski Başkan Hamid Karzai de yer aldı.
Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, Amerika önderliğindeki güçlerin Afganistan’dan çekilmesinin, Afganistan’da uzayan barış sürecinin anahtarı olduğu vurgusu yapıldı.
Halilzad, Rusya’nın girişimiyle yürütülen görüşmelere de destek verdi ve “Tekelleşme peşinde değiliz.” diyerek bölge ülkelerinin de barış sürecinde aktif rol oynamasından yana olduğunu söyledi.
Taliban’ın karşı çıkmasına rağmen Halilzad, Taliban ve Afgan hükümetinin aynı masa etrafında oturması gerektiğini belirtti, buna ilişkin işaretler bulunduğuna da dikkat çekti.
Bir sonraki görüşme iki hafta içinde Katar’da yapılacak
Halilzad, Taliban liderleriyle Katar’da geçen ay 6 gün süren toplantılara katılmış ve ardından iyi bir ilerleme kaydedildiğini söylemişti. Bu toplantılarda da Taliban’a ülkede uluslararası terör örgütlerinin ülkede konuşlanmasına izin vermemesi çağrısında bulunulmuştu. Taliban da Amerika ve batılı askerlerin ülkeden çekilmesini talep etti.
Ancak Taliban tarafı henüz Amerika’nın istediği, ateşkes ilan edilmesi ve Afgan hükümetiyle masaya oturulması konusunda uzlaşma noktasına gelmiş değil.
Halilzad ve beraberindeki heyet 25 Şubat’ta Katar’da bir kez daha Taliban’la masaya oturacak.
Halilzad bu görüşmeyle ilgili olarak da tarafların geçmişten ders aldığını ve artık birbiriyle doğrudan görüşmeye başlamasının gerektiğini söyledi.
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