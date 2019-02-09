Seçimler Öncesinde Afganistan'da Barış Sağlanabilir

Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi, Taliban’la yürütülen görüşmeler neticesinde ülkede 5 ay sonra düzenlecenek seçimler öncesinde barışın sağlanabileceğini söyledi.

Amerika’nın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Washington’da katıldığı bir toplantıda sesinin kısılmasıyla ilgili de bir espri yaptı ve “Taliban’la 42 saat süren bir görüşme yapınca sesiniz de böyle oluyor.” dedi.

Halilzad, Afganistan’da Temmuz ayında düzenlenecek seçimler öncesinde barışın sağlanması konusunda umutlu olduğunu söyledi ancak daha yapılması gereken çok iş olduğuna da dikkat çekti. Halilzad, “Uzun sürecek bir sürecin başlangıcındayız.” diye konuştu.

Son olarak Moskova’da iki gün süren görüşmeler de sona erdi. Bu görüşmelere Taliban tarafının ve Afgan siyasetinden isimlerin katılması ancak Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’yi temsilen kimsenin katılmaması bir kez daha Kabil’de gerginlik yarattı. Taliban, Kabil’deki hükümeti batının kuklası olarak nitelendiriyor ve doğrudan görüşmeyi reddediyor.