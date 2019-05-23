"Seçimlerde aşırı sağ başarılı olursa ciddi sonuçlar doğurur"

PARİS (AA) - YUSUF ÖZCAN - Fransa'da uzmanlar, 23-26 Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aşırı sağın önemli bir başarı elde etmesinin ciddi sonuçlar doğuracağı uyarısında bulundu. Sosyolog ve Science Po Aix en Provence Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Raphael Liogier, siyaset bilimci ve Fransa Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (IRIS) Araştırmacısı Jean-Yves Camus, 26 Mayıs'ta yapılacak AP seçimlerini AA muhabirine değerlendirdi. Aşırı sağın seçimlerde ciddi oy alabileceğini belirten Liogier, "(Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisinin lideri) Marine Le Pen aşırı sağcı görünmemeye çalışarak Müslüman toplumları ve göçmenleri hedef alıyor ve bu durum Avrupa ve özellikle Fransa'yı etkiliyor." dedi. Liogier, Fransa'da aşırı sağın her kesime hitap etmeye çalıştığı için AP seçimlerinde başarılı bir sonuç elde edebileceğini ve bunun Avrupa genelinde geçerli olduğunu söyledi. Aşırı sağın laikliği kullanarak toplumda zor şartlarda yaşayan ve hangi partiye oy vereceğini bilmeyen insanları kendi tarafına çekmeye çalıştığını dile getiren Liogier şunları kaydetti:

"Macron'un yürüttüğü siyaset ve ülkede yaptığı reformlar Fransızları memnun etmedi. Seçimlerde aşırı sağ önemli bir başarı elde ederse ciddi sonuçlar doğurur. Avrupa'da popülistlerin çoğunlukta olması büyük bir sorun olur." Fransa'da aşırı sağa karşı ikna edici bir siyasetin olmadığını söyleyen Liogier, "Macron popülizme karşı alternatif bir siyaset önerdiği için seçildi ancak itibarını kaybetti. Macron, sarı yelekliler sorununu yönetemedi ve (sarı yeleklilerle ve halkla) düzgün iletişim kuramadı." ifadelerini kullandı. Liogier, siyasetçilerin İslam karşıtı sözlerine son vermesi gerektiğini vurgulayarak Senatonun, hükümetin hazırladığı okul yasası kapsamında okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan maddeyi onaylamasına tepki gösterdi. Liogier, seçimlerden önce Müslümanların hep hedefte olduğunu belirtti. "Bu oylama Marine Le Pen ve partisine hayat verecek ancak Senatoda çoğunlukta olan partilere yaramayacak." diyen Liogier, siyasetçilerin bu tür oylamalarla halkın güvenini kaybettiğini söyledi.

Liogier, "Bu oylama çok çirkin ve saçmadır. Bu oylama aynı zamanda laiklik prensibine aykırıdır." dedi. - "Aşırı sağın oyları endişe verici" Camus de "Aşırı sağ seçimlerde önemli bir skor elde edecek. Büyük ihtimalle (aşırı sağcı) Marine Le Pen yüzde 23-24 oy alacak." ifadesini kullandı. AP seçimlerinden sonra aşırı sağın parlamentoda çoğunlukta olmayacağını düşünen Camus, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde (AB) ayrılma süreci çerçevesinde aşırı sağın Avrupa'da kıtayla ilgili söylemlerini değiştirdiğini söyledi. Camus, "Aşırı sağın seçimlerde alması öngörülen oylar endişe vericidir." dedi. İngiltere ve İtalya'daki aşırı sağcı partilerin seçimlerde yüzde 32 civarında oy alması öngörüldüğünü ve bunun vahim olduğunu belirten Camus, Avrupa'da popülistlerin iktidara geldiğinde yabancıları sınır dışı edip etmeyeceği veya AB ülkelerine alıp almayacağı konusunun önemli olduğunu belirtti. Camus, Macron'un güçlü bir Avrupa istemekte haklı olduğunu ancak Avrupa'nın sorunlarının ekonomiyle sınırlı olmadığını kaydetti.