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"Seçimlerde bir patlama yapacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 22:29 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Biz bu seçimlerde inşallah bir patlama yapacağız. Halkımızın büyük bir kısmının teveccühü bizden yana olacak"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Biz bu seçimlerde inşallah bir patlama yapacağız. Halkımızın büyük bir kısmının teveccühü bizden yana olacak." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen belediye başkan adaylarının tanıtım programında yaptığı konuşmada, Türkiye'de ekonomi politikalarını eleştirerek eğitim sisteminin de kötü olduğunu savundu.

Türkiye'deki tüm seçim bölgelerinde aday çıkaran tek parti olduklarını belirten Karamollaoğlu, "Biz eğer tutarlı bir politika yürüteceksek iki yolu ihmal edemeyiz. Birincisi, ekonomide, sanayide, teknolojide, üretimde kendimize yeterli hale geleceğiz, dışarıya ihtiyaç duymayacağız. İki, bizi tehdit edenlerle değil bizim gibi tehdit altında bulunan komşularımızla, Müslüman ülkeler, sömürülen ülkelerle bir araya geleceğiz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, Türkiye'de geçmişte farklı kanaat ve fikirlere sahip olanların kendi söylemlerini benimsedikleri zaman bundan mutluluk duyacaklarını söyledi. Ülkenin harcı olduklarını anlatan Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"Herkesi kucaklayacağız ve bu ülkenin derdine derman olacak noktaya hep beraber geleceğiz. İnşallah o gün bayram günü olacak. Yapacaklarımızı sokak sokak, kahvehane kahvehane anlatacağız ve mutlaka insanlara dokunacağız. Nüfusun yarısı hanımlardan oluşuyor, hanım kardeşlerimiz her eve girecek, her gönülle dokunacaklar. Herkese davamızın ne olduğunu, ülkemizin huzura, barışa kavuşmasını ancak bu yolla olacağını anlatacaklar. Zor bir iş, yeri gelecek tersleyecekler, hakaret edecekler. Biz bu seçimlerde inşallah bir patlama yapacağız. Halkımızın büyük bir kısmının teveccühü bizden yana olacak."

Konuşmanın ardından Karamollaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe adaylarını tanıttı.

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