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"Seçimlerde dört dörtlük netice almayı hedefliyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 16:26 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "AK Parti olarak gireceğimiz dördüncü yerel seçimlerde başta milletvekili olmaktan büyük gurur duyduğum Samsun'umuz olmak üzere ülkemizin dört bir yanında kazanacağımız başarılarla dört dörtlük bir netice almayı hedefliyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "AK Parti olarak gireceğimiz dördüncü yerel seçimlerde başta milletvekili olmaktan büyük gurur duyduğum Samsun'umuz olmak üzere ülkemizin dört bir yanında kazanacağımız başarılarla dört dörtlük bir netice almayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, 19 Ocak Cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Samsun aday tanıtım toplantısı düzenleneceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı saat 14.00'te Tekkeköy ilçesindeki Yaşar Doğu Spor Salonu'nda yapılacak aday tanıtım toplantısında ağırlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Karaaslan, toplantıda istiklal ve istikbal mücadelesinde yeni bir dönemi açan, milli mücadelede ilk adımın atıldığı topraklardan büyük adımlar atacakları yeni bir dönemi başlatmak için Türkiye'ye ve dünyaya çok güçlü mesajlar vereceklerini vurguladı.

Karaaslan, 19 Mayıs 1919'un 100. yılında Samsun'u her alanda daha da ileriye taşımak ve güçlerine güç katmak için 31 Mart'ta gerçekleştirecek seçimleri önemli bir merhale olarak gördüklerine işaret ederek " 31 Mart yerel seçimlerini AK Parti olarak girdiğimiz 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinden daha farklı görmemekle birlikte her seçimin, bulunduğumuz şartlar gereği bir öncekinden daha önemli bir hal aldığı aşikardır. Bu nedenle AK Parti olarak gireceğimiz dördüncü yerel seçimlerde başta milletvekili olmaktan büyük gurur duyduğum Samsun'umuz olmak üzere ülkemizin dört bir yanında kazanacağımız başarılarla dört dörtlük bir netice almayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Samsun'un bugüne kadar girdiği tüm yerel seçimlerde tercihini hizmet siyasetinden yana kullandığını vurgulayan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Samsun, bir kez daha kendisine yakışan şekilde millet ve memleket sevdalısı liderimizi, Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına basacak, güçlü desteğiyle milletimizin içinden çıkan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızı en güzel şekilde karşılayacaktır. Yeni bir destan yazmak için hazırlıklarımızı tamamladığımız, 31 Mart'ta Samsun'dan verilecek güçlü desteğin provası olacağına inandığımız, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız olarak geçen yıl 24 Kasım'da açıklanan Sayın Mustafa Demir ile 17 ilçe belediye başkan adayımızın kamuoyuna tanıtılacağı aday tanıtım toplantımıza, büyük buluşmaya tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz."

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