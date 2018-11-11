Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yerel seçimlerde alınacak netice bundan sonra yapılacak genel seçimlere bir işaret mahiyetinde olacak. Bundan dolayı da bu seçimlerde en büyük başarıyı kazanabilmek için gayret edeceğiz." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Olağan İl Kongresine katılan Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Problemlerin her geçen gün arttığını savunan Karamollaoğlu, sorunları çözerken herkesi kucaklamak zorunda olduklarını bildiklerini vurguladı.

Geçen milletvekili seçimlerinde çok daha fazla oy beklediklerini belirten Karamollaoğlu, "Türkiye geneli yüzde 1,34. Bursa'da bunun biraz daha üzerinde oy aldık. Herkes şok oldu. Bana gelenler 'Ya benim oyum nereye gitti?' diyor. Senin oyun bize geldi de 'Gönlümü verdim.' diyenlerin çoğunun oyu başka yere gitti. Biz sizin sadece gönlünüzü istemiyoruz, oyunuzu da istiyoruz sandıkta. Bu iş gönül işi değil sadece." diye konuştu.

Karamollaoğlu, parti teşkilatlarının yerel seçimlerde büyük gayret göstereceğini vurgulayarak, "Yerel seçimlerde alınacak netice bundan sonra yapılacak genel seçimlere bir işaret mahiyetinde olacak. Bundan dolayı da bu seçimlerde en büyük başarıyı kazanabilmek için gayret edeceğiz. Bu ülkenin problemlerini ancak Saadet Partisi'nin prensipleri ve kadroları düzeltir. Başka türlü bunu düzeltmek mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.