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"Seçimlerde en büyük başarıyı kazanabilmek için gayret edeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.11.2018 19:01 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Yerel seçimlerde alınacak netice, bundan sonra yapılacak genel seçimlere bir işaret mahiyetinde olacak. Bundan dolayı da bu seçimlerde en büyük başarıyı kazanabilmek için gayret edeceğiz"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Yerel seçimlerde alınacak netice bundan sonra yapılacak genel seçimlere bir işaret mahiyetinde olacak. Bundan dolayı da bu seçimlerde en büyük başarıyı kazanabilmek için gayret edeceğiz." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde partisinin Olağan İl Kongresine katılan Karamollaoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Problemlerin her geçen gün arttığını savunan Karamollaoğlu, sorunları çözerken herkesi kucaklamak zorunda olduklarını bildiklerini vurguladı.

Geçen milletvekili seçimlerinde çok daha fazla oy beklediklerini belirten Karamollaoğlu, "Türkiye geneli yüzde 1,34. Bursa'da bunun biraz daha üzerinde oy aldık. Herkes şok oldu. Bana gelenler 'Ya benim oyum nereye gitti?' diyor. Senin oyun bize geldi de 'Gönlümü verdim.' diyenlerin çoğunun oyu başka yere gitti. Biz sizin sadece gönlünüzü istemiyoruz, oyunuzu da istiyoruz sandıkta. Bu iş gönül işi değil sadece." diye konuştu.

Karamollaoğlu, parti teşkilatlarının yerel seçimlerde büyük gayret göstereceğini vurgulayarak, "Yerel seçimlerde alınacak netice bundan sonra yapılacak genel seçimlere bir işaret mahiyetinde olacak. Bundan dolayı da bu seçimlerde en büyük başarıyı kazanabilmek için gayret edeceğiz. Bu ülkenin problemlerini ancak Saadet Partisi'nin prensipleri ve kadroları düzeltir. Başka türlü bunu düzeltmek mümkün olmaz." ifadelerini kullandı.

Yerel seçimlerde partili arkadaşlarından halkın teveccühünü kazanacak, seçilebilecek adayların belirlenmesini isteyen Karamollaoğlu, şunları kaydetti:

"İnşallah bu yönde gereken adımlar atılacak. El birliğiyle atacağız. Genel partiler arası bir ittifakın kutuplaşmaya da vesile olacağı, onu artıracağı için 'Böyle bir şey doğru değildir.' dedik. Diğer muhalefet partileri de aynı sözleri sarfetti. İl, ilçe, seçim bölgesi bazında dirsek temasları her zaman olur. Bu da bizim teşkilatlarımızın kendi inisiyatifleri dahilinde yürütülür. Zaman geldiğinde genel merkez de devreye girebilir. Kapımız herkese açık ve bizim teşkilatlarımız da buna hazır. Bu da bize güven veriyor. Bir kadroya adam aradığımız zaman ehil olanı arıyoruz. Arkadaşlarımız da bize 'Falanca arkadaş bizimle beraber olmadı ama bu arkadaş bu işin ehlidir.' dediği zaman biz ona itibar ederiz. Elbette teşkilatlarımız bizim gözümüz, kulağımız olacak. Onun için biz farklıyız. Herkesi kucaklayacağız. Kapımız herkese açık olacak."

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, bazı il başkanları ve partililerin katıldığı kongrede, mevcut il başkanı Mehmet Atmaca yeniden seçildi.

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