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Seçimlerde Türk-Amerikan Toplumundan Kimler Kazandı?

14.11.2020 00:09 | Son Güncelleme:
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Seçimlerde Türk-Amerikan Toplumundan Kimler Kazandı?

ABD’de 2020 yılında Türk-Amerikan toplumuna mensup 13 kişi farklı kademelerde kamu görevleri için yarıştı. Dördü yarışı kazanmayı başardı

ABD’de 2020 yılında Türk-Amerikan toplumuna mensup 13 kişi farklı kademelerde kamu görevleri için yarıştı. Bu sayı, Amerika’daki Türk toplumunun siyasete katılımı açısından bir rekor oluşturdu. Bu 13 kişiden 4’ü yarışı kazanmayı başardı.

Türk-Amerikan toplumundan en fazla adayın çıktığı eyalet, 5 adayla California olurken, bu eyaleti iki adayla New Jersey izledi. Arizona, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde de birer aday yarıştı.

3 Kasım seçimleri dahil şu ana kadarki seçimlerde yarışı önde bitirmeyi başaran isimler şöyle sıralanıyor:

-Ayça Sawa: Nisan ayında yapılan seçimlerde Wisconsin eyaletindeki Milwaukee kentinin Mali Denetçisi görevine seçildi. Sawa, bu önemli başarısıyla, sadece Amerika’daki büyük bir kentin denetçisi görevine seçilen ilk Türk-Amerikalı olmakla kalmadı, aynı zamanda Milwaukee’nin kent yönetiminde bir göreve seçilen ikinci kadın oldu.

-Tayfun Selen: 3 Kasım seçimlerinde New Jersey eyaletinde Morris İlçe Yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilmeyi başardı.

-Ben Bartlett: Türk asıllı Amerikalı Yelda Mesbah Bartlett’in eşi. 3 Kasım seçimlerinde California eyaletinde Berkeley kentinin belediye meclisi üyeliğine yeniden seçildi.

-Leah Ersoylu: Türk asıllı Amerikalı Sarp Ersoylu’nun eşi. California eyaletinde Orange ilçesine bağlı Newport Mesa Entegre Okul Bölgesi’nin mütevelli heyeti için 3 Kasım’da yarıştı ve kazandı.

Türk-Amerikan toplumundan bu yılki seçimlerde kazanamayan adaylar ise şöyle:

-Aylin Açıkalın: New Orleans Birinci bölge mahkemesi yargıç adayıydı. Ön seçimleri kaybetmişti.

-John Alpay: California eyaletinin Orange ilçesindeki San Juan Capistrano kentinin belediye meclisi üyesiydi. 3 Kasım’da yarıştı ancak kaybetti.

-Onur Arugaslan: Mattawan kenti eğitim komisyonu üyeliği için adaydı. 3 Kasım seçimlerini kaybeden bir diğer isim oldu.

-Alp Başaran: New Jersey’den Temsilciler Meclisi üyeliği için yarıştı ancak ön seçimlerde kaybetti.

-Zarina Kızıloğlu: Türk asıllı Amerikalı Kürşad Kızıloğlu’nun eşi. California eyaletinde Pleasanton kentinin belediye meclisi üyeliği için 3 Kasım’da yarıştı ancak kaybetti.

-Ajlan Kurdoğlu: 3 Kasım’da Arizona eyaleti senatosu için Demokrat Parti’den yarıştı ancak az bir farkla yarışı kaybetti. Eğer seçilseydi ilk kez Türk asıllı bir Amerikalı bir eyalet kongresine girmeyi başaracaktı.

-Sezin Palmer: Maryland eyaletinin Howard ilçesinde Devlet Okulları Eğitim Kurulu üyeliği için yarıştı ancak kaybetti.

-Ceylan Rowe: Massachusetts eyaleti Temsilciler Meclisi için yarıştı ancak ön seçimlerde kaybetti.

-Cenk Uygur: Türk asıllı Amerikalı siyasi yorumcu California eyaletinden Temsilciler Meclisi üyeliği için yarıştı ancak ön seçimlerde kaybetti.

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