Seçimlerde Türk-Amerikan Toplumundan Kimler Kazandı?

ABD’de 2020 yılında Türk-Amerikan toplumuna mensup 13 kişi farklı kademelerde kamu görevleri için yarıştı. Bu sayı, Amerika’daki Türk toplumunun siyasete katılımı açısından bir rekor oluşturdu. Bu 13 kişiden 4’ü yarışı kazanmayı başardı.

Türk-Amerikan toplumundan en fazla adayın çıktığı eyalet, 5 adayla California olurken, bu eyaleti iki adayla New Jersey izledi. Arizona, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan ve Wisconsin eyaletlerinde de birer aday yarıştı.

3 Kasım seçimleri dahil şu ana kadarki seçimlerde yarışı önde bitirmeyi başaran isimler şöyle sıralanıyor:

-Ayça Sawa: Nisan ayında yapılan seçimlerde Wisconsin eyaletindeki Milwaukee kentinin Mali Denetçisi görevine seçildi. Sawa, bu önemli başarısıyla, sadece Amerika’daki büyük bir kentin denetçisi görevine seçilen ilk Türk-Amerikalı olmakla kalmadı, aynı zamanda Milwaukee’nin kent yönetiminde bir göreve seçilen ikinci kadın oldu.

-Tayfun Selen: 3 Kasım seçimlerinde New Jersey eyaletinde Morris İlçe Yönetim kurulu üyeliğine yeniden seçilmeyi başardı.