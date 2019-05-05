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"Seçimlerde usulsüzlük" soruşturmasında FETÖ izi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 16:05 | Son Güncelleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul'da seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı belirlendi - Soruşturma çerçevesinde 43 şüpheliden 2'sinin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi - Araştırmalarda, 41 şüphelinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'daki hesabına para yatırdığı belirlenirken, bu şüphelilerden 2'sinin şüphelinin FETÖ'ye müzahir sendika da üyeliğinin bulunduğu, birinin de FETÖ'yle irtibatı olan bir şirkette SGK kaydının olduğu ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - FİLİZ KINIK - İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatı belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yerel seçimlerde sandık sayımlarında ve veri girişlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada, şüphelilerin FETÖ ile irtibatını ortaya çıkaran ilginç bilgilere ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, şu ana kadar tespit edilen 43 şüpheliden 2'sinin kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerden 41'inin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'daki hesabına para yatırdığı belirlendi.

Araştırmalarda, bu 41 şüpheliden 2'sinin ayrıca FETÖ'ye müzahir sendika üyeliğinin bulunduğu, birinin de FETÖ'ye müzahir bir şirkette SGK kaydının olduğu ortaya çıktı.

Yürütülen adli soruşturma kapsamında, incelemeler devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
seçimlerde usulsüzlük

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