Seçimlerde ‘yapay zeka teknolojisi’ ile ‘dijital propaganda’ dönemi başlıyor

TheADX Digital Platform, ürün ile müşteriyi, aday ile seçmeni aynı platformda buluşturuyor. 31 Mart Yerel Seçimleri’ne katılacak belediye başkan adayları, yeni dijital platform üzerinden; ülke, bölge, ilçe, şehir, hatta mahalleye odaklı kampanyalar düzenleyebilecek. Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “eski tarz kampanya yöntemlerini terk edeceğiz” yönündeki açıklamasını hatırlatarak, “Çevreci yerel seçim kampanyaları ile birlikte Türkiye siyaseti, 31 Mart 2019 yerel seçim döneminde dijital propagandaya tanıklık edecek, dijital medya aktif olarak kullanılacak” dedi.
Türkiye’nin 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere odaklandığı bir dönemde siyaset dünyası, seçmenleri ile buluşacağı yepyeni bir dijital platform ile tanışıyor. Sektörünün önde gelen şirketi Digital Exchange, yapay zeka teknolojisi ile tamamı Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen dijital pazarlama platformu TheADX’i, ekonomi ve siyaset sektörünün kullanımına sundu. Türkiye’nin alanında ilk ve tek örneği olan TheADX Digital Platformu, ürün ve hizmet kampanyalarının yanı sıra, seçim çalışmalarında alternatif bir propaganda mecrası sunuyor. Aynı zamanda Programatik Reklam Satınalma Platformu olan TheADX, mikro hedefleme iş modeli ile çalışıyor.
Mikro hedefleme ile gelen başarı
Mikro hedefleme, TheADX Platformu’nun kritik başarı faktörü olarak öne çıkıyor. Platform, ürün ile müşteriyi, aday ile seçmeni aynı platformda buluşturuyor. 31 Mart yerel seçimlerine katılacak belediye başkan adayları, bu yeni dijital platform üzerinden ülke, bölge, ilçe, şehir, hatta mahalleye odaklı kampanyalar düzenleyebilecek. Platform, ‘lokasyon hedefleme’ seçeneği ile adayların doğru hedef kitlelerine ulaşılmasını ve onlarla sürekli iletişim kurmalarını sağlıyor. Hedef kitleleri segmentlere ayıran ve onlara özel kampanya imkanı sunan TheADXP latformu, ‘yeniden hedefleme’ seçeneği sayesinde de adayların, kendilerini ve partilerini seçmenlerine sürekli hatırlatma imkanı sağlıyor.
Dijital iletişim trendi yükseliyor
Aday tanıtımlarında geleneksel yöntemlerin yerine, dijital iletişim platformlarının aktif kullanıldığı yeni bir dönemin başladığını belirten Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “eski tarz kampanya yöntemlerini terk edeceğiz” açıklamasını hatırlatarak, şunları söyledi:
“Çevreci yerel seçim kampanyalarıyla birlikte, Türkiye siyaseti 31 Mart 2019 yerel seçim döneminde, dijital propagandaya tanıklık edecek. Belediye seçimlerinde dijital medya aktif olarak kullanılacak. Dijital reklam platformlarının sunduğu imkanlar ve yeni araçlarla geliştirilen Programatik Reklam Satınalma teknolojisi ,dijital pazarlama çalışmalarında yeni bir dönemi başlatıyor.”
Emrah Pamuk’un verdiği bilgiye göre TheADX, verileri analiz ediyor, aynı zamanda medya satın alımlarını daha hızlı ve akıllı hale getiriyor. Platform ve kanallar arasında çapraz karşılaştırmalar doğrultusunda mesajların gerçek zamanlı sinyaller ile etkin bir şekilde yayınlamasını sağlayan bu teknoloji, doğru içeriği, doğru zamanda ve doğru kişilere ulaştırabiliyor.
54 milyon internet kullanıcısı var
Türkiye’de vatandaşların bir gün içinde ortalama 7 saatini aktif olarak internette geçirdiğini ve toplam nüfusun yüzde 67‘sine tekabül eden 54 milyonun internet kullanıcısı olduğuna dikkati çeken Emrah Pamuk, kitlesine ulaşmak isteyen siyasilerin, dijital teknolojileri kullanarak sağlayacakları verimliliğin önemini vurguladı.
TheADX Platformu üzerinden ‘lokasyon ve yeniden hedeflemenin yanı sıra; kelime, teknik ve zaman hedeflemeleri de yapılabiliyor. Kelime hedefleme ile büyüme potansiyeli olan alanlar doğru şekilde tanımlanarak, web siteleri yüksek getiri potansiyeline sahip birer trafik makinesine dönüştürebiliyor. Zaman hedefleme ile de, günün yalnızca belirli saatlerinde yayınlanmak suretiyle kampanyaların en fazla etki ile bütçeleri maksimize ediliyor.
TheADX Platformu üzerinden aday seçmenine nasıl ulaşıyor?
Öncelikle https://theadx.com/yerel-secim-digital-medya-planlama/ linkine giriliyor. Bu link üzerinden dijital medya planlaması yapılması istenen adaylık türü seçiliyor ve lokasyon belirleniyor. Son olarak da planlamanın hangi algoritmaya göre yapılacağı belirleniyor. Beş farklı algoritma seçeneği bulunuyor. Adaylar, bu beş farklı algoritma üzerinden seçimini yaparak, TheADX Platformu üzerinden seçmenine ulaşıyor.
Yoğunluk Algoritması; belirlen lokasyondaki seçmen yoğunluğuna bağlı olarak harcanması gereken bütçeyi hesaplıyor. Karşılaştırma Fark Algoritması; seçilen lokasyonda partinin, seçeceği rakip parti ile alacağı oy farkını baz alarak karşılaştırıyor ve harcanması gereken bütçeyi belirliyor. Karşılaştırma Oran Algoritması; seçilen lokasyonda, partinin oy sayısı, seçilecek rakip partinin oy sayısına oranlıyor, partinin ne kadar önde ya da geride olduğu belirlenerek harcanması gereken bütçe hesaplanıyor.
Uzaklık/Yakınlık Algoritması; belirlenen lokasyonda, en yakın oy sayısına sahip partilere olan uzaklık ya da yakınlığa bağlı olarak harcanması gereken bütçe hesaplanıyor. Sonuçlarda; seçmen sayısı, video reklam ve banner reklam bütçesi ile banner ve video gösterim sayıları görülebiliyor. Uzaklık, Yakınlık Oran Algoritması; belirlenen lokasyonda, en yakın partilere olan uzaklık, ya da yakınlık; parti oylarının birbirlerine oranı baz alınarak belirleniyor ve harcanması gereken bütçe hesaplanıyor.
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