Seçimlerde ‘yapay zeka teknolojisi’ ile ‘dijital propaganda’ dönemi başlıyor

TheADX Digital Platform, ürün ile müşteriyi, aday ile seçmeni aynı platformda buluşturuyor. 31 Mart Yerel Seçimleri’ne katılacak belediye başkan adayları, yeni dijital platform üzerinden; ülke, bölge, ilçe, şehir, hatta mahalleye odaklı kampanyalar düzenleyebilecek. Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “eski tarz kampanya yöntemlerini terk edeceğiz” yönündeki açıklamasını hatırlatarak, “Çevreci yerel seçim kampanyaları ile birlikte Türkiye siyaseti, 31 Mart 2019 yerel seçim döneminde dijital propagandaya tanıklık edecek, dijital medya aktif olarak kullanılacak” dedi.

Türkiye’nin 31 Mart tarihinde yapılacak yerel seçimlere odaklandığı bir dönemde siyaset dünyası, seçmenleri ile buluşacağı yepyeni bir dijital platform ile tanışıyor. Sektörünün önde gelen şirketi Digital Exchange, yapay zeka teknolojisi ile tamamı Türk yazılımcılar tarafından geliştirilen dijital pazarlama platformu TheADX’i, ekonomi ve siyaset sektörünün kullanımına sundu. Türkiye’nin alanında ilk ve tek örneği olan TheADX Digital Platformu, ürün ve hizmet kampanyalarının yanı sıra, seçim çalışmalarında alternatif bir propaganda mecrası sunuyor. Aynı zamanda Programatik Reklam Satınalma Platformu olan TheADX, mikro hedefleme iş modeli ile çalışıyor.

Mikro hedefleme ile gelen başarı

Mikro hedefleme, TheADX Platformu’nun kritik başarı faktörü olarak öne çıkıyor. Platform, ürün ile müşteriyi, aday ile seçmeni aynı platformda buluşturuyor. 31 Mart yerel seçimlerine katılacak belediye başkan adayları, bu yeni dijital platform üzerinden ülke, bölge, ilçe, şehir, hatta mahalleye odaklı kampanyalar düzenleyebilecek. Platform, ‘lokasyon hedefleme’ seçeneği ile adayların doğru hedef kitlelerine ulaşılmasını ve onlarla sürekli iletişim kurmalarını sağlıyor. Hedef kitleleri segmentlere ayıran ve onlara özel kampanya imkanı sunan TheADXP latformu, ‘yeniden hedefleme’ seçeneği sayesinde de adayların, kendilerini ve partilerini seçmenlerine sürekli hatırlatma imkanı sağlıyor. Dijital iletişim trendi yükseliyor

Aday tanıtımlarında geleneksel yöntemlerin yerine, dijital iletişim platformlarının aktif kullanıldığı yeni bir dönemin başladığını belirten Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “eski tarz kampanya yöntemlerini terk edeceğiz” açıklamasını hatırlatarak, şunları söyledi:

“Çevreci yerel seçim kampanyalarıyla birlikte, Türkiye siyaseti 31 Mart 2019 yerel seçim döneminde, dijital propagandaya tanıklık edecek. Belediye seçimlerinde dijital medya aktif olarak kullanılacak. Dijital reklam platformlarının sunduğu imkanlar ve yeni araçlarla geliştirilen Programatik Reklam Satınalma teknolojisi ,dijital pazarlama çalışmalarında yeni bir dönemi başlatıyor.”

Emrah Pamuk’un verdiği bilgiye göre TheADX, verileri analiz ediyor, aynı zamanda medya satın alımlarını daha hızlı ve akıllı hale getiriyor. Platform ve kanallar arasında çapraz karşılaştırmalar doğrultusunda mesajların gerçek zamanlı sinyaller ile etkin bir şekilde yayınlamasını sağlayan bu teknoloji, doğru içeriği, doğru zamanda ve doğru kişilere ulaştırabiliyor.