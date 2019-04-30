"Seçimlerde yüzde 65'lik bir artış sağladık"

İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

İYİ Parti Gaziemir İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

Partisinin, 30 büyükşehir, 39 il ve yaklaşık 650 ilçe ile 300 civarında beldede aday çıkarmadıklarını, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise siyasi bölücülerin mevzi kazanmaması ya da kazandığı mevzileri kaybetmesi noktasında bir hassasiyet gözettiklerini anlatan Destici, BBP olarak kazanma ihtimallerinin yüksek olduğu yerlerde belediye başkan adayı gösterdiklerini söyledi.

Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, partisince hafta sonu Alanya'da düzenlenen kampın oldukça verimli geçtiğine işaret etti. 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde alınan sonuçların detaylı olarak değerlendirildiğini anlatan Destici, BBP'nin seçime girdiği çevrelerde elde ettiği başarılara dikkati çekti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Belediye başkan adayı gösterdiğimiz yerlerde toplam geçerli oy sayısı 22 milyon 123 bin 239 iken aldığımız oy sayısı 672 bin 403, oy oranı ise 3,04'tür. 2014 seçimlerinde 6 belediye başkanlığı kazanmışken 2019 seçim sonucunda 10 belediye başkanlığı kazanarak yüzde 65'lik bir artış sağladık." dedi.

Alınan sonucun beklentilerini karşılamadığına işarete den Destici, "Bizim ilk 3'ün içinde olduğumuz 153 seçim çevresinin en az 3'te 1'inde belediye başkanlığı beklentimiz vardı." ifadesini kullandı.

"Belediye başkan adayı gösterdiğimiz yerlerde toplam geçerli oy sayısı 22 milyon 123 bin 239 iken aldığımız oy sayısı 672 bin 403, oy oranı ise 3,04'tür. 2014 seçimleri sonucunda 6 belediye başkanlığı kazanmışken 2019 seçim sonucunda 10 belediye başkanlığı kazanarak yüzde 65'lik bir artış sağladık. 2014 seçim sonucunda 169 il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği kazanmışken 2019 seçim sonucunda 236 il genel meclisi ve belediye meclis üyeliği kazanarak burada da yüzde 40 artış sağladık.

Destici, partisinin bu seçimde 10 il, 279 ilçe ve 66 belde de belediye başkan adayı gösterdiklerini aktararak şöyle devam etti:

Seçimlerin maddi güç istediğini, parti olarak bir kuruş hazine yardımı almadan seçime girdiklerini anlatan Destici, "Bu yönde de bir kıyaslama yapıldığında BBP kadrolarının ne denli önemli bir başarı elde ettiklerini de görmüş oluyoruz. Ben arkadaşlarımıza, adaylarımıza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Seçim sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirildiği bir sürecin yaşandığını söyleyen Destici, itirazların seçimin bir parçası olduğunu anımsatarak YSK'nin vereceği karara herkesin saygı göstermesini istedi.

- "Ramazan pidesi 2 liraya sabitlenmeli"

Destici, yarın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü olduğunu da anımsatarak bütün işçilerin gününü de kutladı. Bu günde, bütün sendikaların bir araya gelebilmesini arzu ettiklerini dile getiren Destici, bunun sağlanması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

İşçi ve çalışan kesimin sorunlarına değinen Destici, özellikle iş kazalarının önüne geçilmesi için kanuni ve yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini kaydetti.

Mustafa Destici, ramazan öncesinde ekmeğe yapılan zammı da eleştirerek, "İstanbul ve Ankara'da açıklanan bu zamlara mutlaka ilgili bakanlığın müdahale ederek bunları yüzde 10'lar seviyesine çekmesi lazım. Bizim önerimiz, 1,25 lira olan ekmeğin fiyatı 1,10 liraya, ramazan pidesinin fiyatının da 2 liraya sabitlenmesidir." dedi.

