Seçimlerden Sonra AB'yi Ne Bekliyor?

"İstanbul seçimlerinin iptali olumlu bir sinyal değil"

VOA: “Genişlemenin sürmesi için AB'nin yapısını değiştimeye gerek yok mu diyorsunuz?”

SIMMONEAU: “Kesinlikle. Mevcut anlaşmada, hep birlikte ilerlemek için, her türlü enstrüman mevcut. Örneğin savunma konusunda, İngiltere'nin ayrılması ya da Türkiye ile yaşadığımız zorluklar, bu ülkelerle önemli partner ilişkisine engel değil. Her iki ülke de NATO'nun aktif üyesi. Her ikisiyle Gümrük Birliği anlaşması var. Türkiye ile geliştirilecek, İngiltere ile umarım kısa sürede oluşturulacak. Elbette AB üyesi olunabilir ve aynı zamanda, AB ile partner de olunablir.

Sanırım üyelik perspektifi, Türkiye'nin ekonomik, finansal ve bazen de siyasi açıdan iyi yönde ilerlemesini sağladı. Ama bugün bir gerilim yaşanıyor. Temel olarak Türk iktidarının attığı adımlar nedeniyle. Son olarak İstanbul'daki seçimlerin iptal edilmesi hiç olumlu bir sinyal olmadı. Ancak bütün bunlar değiştikten sonra ilerleme olabilir. Ben Türkiye'nin üyeliğini savunan isimler arasındaydım. Ve AB yanlısı Türk halkının hayal kırıklığını anlıyorum. Ama bir halkı kendisine rağmen mutlu edemezsiniz.”