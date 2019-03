"Seçimlerden sonra bambaşka bir dönem açacağız"

"Bolu Belediyemiz vesilesiyle üniversite öğrencisi gençlerimize bilgisayar hediye ediyoruz. Bolu Belediyemiz 'Eğitime yüzde 100 Destek Projesi' kapsamında liseyi Bolu’da bitiren ve herhangi bir üniversitenin lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına yerleşen Bolulu gençlerimize bugüne kadar 9 bin 800 adet dizüstü bilgisayar hediye etmiştir. Hafızlık eğitimini başarıyla bitiren 370 öğrencimize ve 225 engelli vatandaşımıza da yine bilgisayar hediye edilmiştir."

AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletle yol yürüdüğünü, hem yerelde hem de geniş çaplı yatırımlarla gönülleri kazandığını anlatan Oktay, "17 yıldır ülkemize ve milletimize hizmet etmenin, proje üretmenin, yatırım yapmanın ve eser inşa etmenin gayreti içinde olduk. İşte bu anlayışla geçtiğimiz 17 yılda Bolu’ya da ne kadar yatırım yaptık biliyor musunuz? 9 milyar lira." dedi.

Oktay, davalarının her alanda ülkeyi ve milleti layık olduğu hizmetlere kavuşturma davası olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Son 17 yılda ülkemizi her alanda rekorlarla, başarılarla tanıştırdık. Bolulu kardeşlerimiz de her zaman bizimle yol arkadaşlığı ettiler, destek oldular. İşte bu desteğinizin meyvelerini her şekilde topluyorsunuz. Bugün Türkiye’nin, Bolu’nun geldiği yer, her şeyden önce milletimizin başarısının ifadesidir, yani sizin ifadenizdir. 31 Mart seçimlerinden sonra, mücadele azmimizle ülkemizin önünde bambaşka bir dönem açacağız."