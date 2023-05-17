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Seçimlerden sonra depremzedelerle ilgili TikTok'ta tepki çeken paylaşım! O kadınla ilgili yeni gelişme

17.05.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs seçimlerinin ardından kullandıkları oylardan dolayı deprem bölgesindeki depremzedeleri sert sözlerle eleştirerek çektiği videoyu ‘TikTok’ uygulamasında paylaştığı gerekçesi ile gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Seçimlerden sonra depremzedelerle ilgili TikTok'ta tepki çeken paylaşım! O kadınla ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri’nde deprem bölgesinde kullanılan oylara tepki gösteren ve bu anları saniye saniye kaydederek ‘Tiktok’ isimli sosyal medya uygulamasında paylaşan A.D.D. isimli kadın hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINAN KADIN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Oy veren depremzedelere yönelik hakaret, saldırı ve tahrik içerikli provakatif video paylaşımı yapan A.D.D. isimli kadın, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu yakalandı.

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Gözaltına alınan ve hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.D.D. isimli şüpheli, adliyeye sevk edildi. (İHA)

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