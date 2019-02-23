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"Seçimlerden sonra her şey çok daha iyi dengeye oturacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 00:20 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı: - "CHP, içeriğini boşaltarak herkese hitap etmeye çalışan bir 'şey'dir. Bir tarafta Tunç Soyer, bir tarafta Mansur Yavaş, bir tarafta Ekrem İmamoğlu, bir kolunda HDP, diğer kolunda İYİ Parti... Böylesine şakülü kaymış siyasetin neyi olabilir? Bunların bir iddiası yok, Türkiye'ye yönelik bir vizyonları yok" - "Muhalefetin kışkırtmalarına, vahim tablolar çizmesine, her tür yıkıcı unsurun üzerine binerek buradan bir zafer hikayesi çıkartma sefil gayretlerine rağmen kesinlikle Türkiye bunların hakkından gelecek" - "Emin olun seçimler geçtikten sonra yaklaşık 5-6 ay içerisinde her şey çok daha iyi dengeye oturacak. IMF'nin perspektifine göre, Türkiye'de 9 aylık süre içerisinde faizler 9 puan düşecek"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "CHP, içeriğini boşaltarak herkese hitap etmeye çalışan bir 'şey'dir. Bir tarafta Tunç Soyer, bir tarafta Mansur Yavaş, bir tarafta Ekrem İmamoğlu, bir kolunda HDP, diğer kolunda İYİ Parti... Böylesine şakülü kaymış siyasetin neyi olabilir? Bunların bir iddiası yok, Türkiye'ye yönelik bir vizyonları yok." dedi.

Bostancı, partisinin Sakarya İl Başkanlığınca, Adapazarı Orhangazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen "2002 Öncesi Türkiye ile Günümüz Türkiye'si Arasındaki Fark" konulu konferansta konuştu.

Yaklaşan yerel seçimlerin önemli olduğunu vurgulayan Bostancı, siyasetin, asıl sahibi olan millete verilmesi ve millet iradesi üzerinde başka bir gücün olmaması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üç büyükşehirde çıkardığı adaylara değinen Bostancı, şunları kaydetti:

"CHP, içeriğini boşaltarak herkese hitap etmeye çalışan bir 'şey'dir. Bir tarafta Tunç Soyer, bir tarafta Mansur Yavaş, bir tarafta Ekrem İmamoğlu, bir kolunda HDP, diğer kolunda İYİ Parti... Böylesine şakülü kaymış siyasetin neyi olabilir? Bunların bir iddiası yok, Türkiye'ye yönelik bir vizyonları yok. Zaten 'biz' diye bir şeyleri yok, iktidara gelirlerse programları yok. Ne var? 'AK Parti kötüdür, iktidar kötüdür, Cumhur İttifakı kötüdür'. Sayın Kılıçdaroğlu, CHP'ye ilişkin bir şey anlatmıyor, 'Adalet ve Kalkınma Partisi kötüdür' diyor. Öyle bir dili yok, çünkü kendisi yok."

Çin ve Güney Kore gibi ülkelerin, büyürken milletin boğazından keserek, büyümenin getirdiği maddi yükü tek bir kuşağa yüklediklerini anlatan Bostancı, kalkınmak için sorumluluğun bir kuşağın sırtına yüklenmemesi gerektiğini belirtti. Bostancı, "Biz yükleyemeyiz. Türkiye büyüyecek, güçlenecek hem de adilane bir dağılım olacak. Bizim tercihimiz bu." ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisinin geçtiğimiz aylarda spekülatif ataklarla karşı karşıya kaldığını ve dövizdeki dalgalanmanın etkilerinin iç piyasada kısmen devam ettiğini dile getiren Bostancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Muhalefetin kışkırtmalarına, vahim tablolar çizmesine, her tür yıkıcı unsurun üzerine binerek buradan bir zafer hikayesi çıkartma sefil gayretlerine rağmen kesinlikle Türkiye bunların hakkından gelecek. Emin olun seçimler geçtikten sonra yaklaşık 5-6 ay içerisinde her şey çok daha iyi dengeye oturacak.

IMF'nin perspektifine göre 9 aylık süre içerisinde faizler 9 puan düşecek Türkiye'de. Dengeleri oturtacağız. Seçimler de geçildikten sonra 2023'e kadar olan süre içerisinde Allah'ın izniyle Cumhur İttifakı'nın ortak ve siyasetin her alanındaki güçlü iş birliğine açık vizyonuyla, bu ülkeyi ekonomide dış politikadaki riskler bakımından da çok iyi bir yere taşıma imkanına sahibiz."

Bostancı, bu topraklarda beka konusunun hiçbir zaman gündemden düşmediğini, her zaman beka meselesinin içinde yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Kenan Sofuoğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı sakarya

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