Seçimlerden Sonra Yeniden Kayyum İhtimaline HDP’den Sert Tepki

Tümü HDP belediyeleri olan 96 il ve ilçede İçişleri Bakanlığı tarafından atanan kayyum yönetimleriyle 31 Mart Yerel Seçimleri’ne gidiliyor. 15 Temmuz Darbe Girişiminden beş gün sonra ilan edilen Olağanüstü Hal’in verdiği yetkilerle aralarında Diyarbakır, Van, Mardin, Tunceli, Ağrı, Iğdır, Şırnak’ın da bulunduğu belediyeleri 1,5 yıldır fazla bir süredir kayyumlar yönetiyor. 7 Ekim’de Ankara Kızılcahamam’da bir açılışta yaptığı konuşmada “Bu seçimlerde, teröre bulaşmış olanlar sandıktan çıkarsa, anında gereğini yapıp, kayyum tayinleriyle yolumuza devam edeceğiz” diyerek kayyum uygulamasının yeniden devreye sokulacağı mesajını veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu açıklamasından 4,5 ay sonra bu görüşünü başka cümlelerle tekrar etti. Erdoğan: “Kayyum atamalarında geç kaldık, ülkeyi bölmek isteyenlerle ittifakı millet affetmeyecek” Cumartesi akşamı Kanal D/CNN Türk ortak yayınında gazeteciler Hande Hırat ve Hakan Çelik’in sorularını yanıtlayan Erdoğan, “Terörle ilişkisi olmayan seçim kazanmışsa, o insanlara adımımız olmaz. Ama terörle ilişkisi seçim öncesi tespit edilememişse, daha sonra tespit edilirse onu orada tutmayız. Bunu ben değil yasalar söylüyor. Devletten aldığı parayı Kandil'e boca ediyorlar. Biz bu milletin parasını yatırım yapsınlar diye ödüyoruz. Tabi ki kayyumlar atanabilir. Bu kanunun, hukukun verdiği bir haktır. Biz halkımızı zulme teslim edemeyiz. Kayyum atamalarında biz geç kaldık. Daha zamanlı bu atamaları yapsaydık, Güneydoğu bugün çok daha farklı bir yerde olurdu. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Bu ülkeyi bölmek isteyenlerle yapılan ittifakı ne tarih ne millet affetmeyecektir” dedi.

HDP Eş Başkanı Temelli: “Halkın iradesi darbe mekaniği ile alt edilemez” İktidarının siyaset üretemediği için sürekli partisini hedef alarak ayrımcılık yaptığını söyleyen HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Erdoğan’ın kayyum atanması konusunda sözlerinin tehdit içermesine rağmen hayata geçirilebilmesinin mümkün olmadığını söyledi. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan HDP Eş Başkanı, “İktidar daha önce ancak OHAL sayesinde darbe mekaniğine bağlı kalarak belediyelerimize kayyum atayabildi. Seçimden sonra seçilmiş belediye başkanlarımızı görevden almayı deneyebilir ancak böyle bir durum olsa bile yeni başkanı belediye meclisi kendi içinden seçecektir. Kaldı ki halkın iradesi güçlü bir iradedir. Bu irade kendini darbe mekaniğine kaptırmışlar tarafından alt edilemez. Zaten cumhurbaşkanı da bir takım koşullar söyleyerek bu konuda bir meşruiyet sorunu yaşandığını da kabul etmiş oluyor” dedi. HDP, Diyarbakır ve Van’daki kayyum belediyeleri hakkında rapor açıklayacak Sezai Temelli, kayyum atanan 96 belediyede bugüne kadar suç teşkil eden hiçbir kanıtın ortaya çıkarılamadığını da savundu:

“İktidarın atadıkları belediyelerin hiçbirinde hiçbir suç söz konusu değildi. Birçok belediyemizin eş başkanı yargılandı. Hala tespit edilmiş bir suç yok. Nazar boncuğu kabilinden bir delil bile söz konusu değil. Van Büyükşehir Belediye Başkanımız Bekir Kaya ceza adı. Ama orada da bir delil göremezsiniz terör meselesini gündeme getiriyorlar. Üstelik bu saçma sapan fezlekelerin birçoğunu FETÖ’cü denen kişiler hazırladı. Erdoğan ve AKP sözcüleri siyaset üretemiyor. Toplumsal barışa katkı koyamadığında yapacağınız şey ayrımcılıktır, ayrıştırmadır, bölücülüktür. Bu yüzden ayrıştırıyor, ayrımcılık yapıyor.” HDP Eş Genel Başkanı, Şubat sonunda Van’da ve Mart başında da Diyarbakır’da kayyum belediyelerinin yaptıkları yolsuzluk ve borçlandırmaları içeren raporlar açıklayacaklarını belirtti. HDP TBMM Grup Başkan Vekili Ayhan Bilgen de 24 Haziran Genel Seçimleri’nde milletvekili seçildiği Kars’tan belediye başkanlığına aday. Ayhan Bilgen: “Kürt seçmenin iradesini yok saymak telafisi imkansız sonuçlar içerebilir”