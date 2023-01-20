Seçimlere 114 gün kala 'hayırlı olsun' diyerek açıkladı: İşte 6'lı masanın çatı adayı olacak isim

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitmeye hazırlanırken; seçim tarihinin netleşmesiyle tüm gözler 6'lı masanın adayına çevrildi. Her fırsatta iktidara seçim tarihi için çağrıda bulanan muhalefet liderleri, tarihin açıklanmasından hemen sonra 6'lı masanın adayını açıklayacağını belirtmişti.

KRİTİK ZİRVE 26 OCAK'TA

Ankara kulisleri şimdiden 26 Ocak'ta bir kez daha bir araya gelecek olan 6'lı masanın toplantısına kilitlenirken, kritik zirve sonrası her an adayın açıklanabileceği belirtiliyor. Muhalefet kanadında adayın Şubat ortasında da açıklanabileceği iddiaları yer alırken, sürecin daha da geç bir tarihe sarkmayacağını ise kesin gözüyle bakılıyor.

6'LI MASANIN ADAYI KİM OLACAK?

Öte yandan tüm gözler 26 Ocak'taki kritik zirveye çevrilirken, "6'lı masanın adayı kim olacak?" sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. 6’lı masanın adayı için farklı isimler dillendirilirken, masada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun isminin öne çıktığı iddiaları konuşulmaya başlandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener farklı görüşte olduğu ancak Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına kapıyı da kapatmadığı belirtiliyor.

HDP'Lİ AHMET TÜRK: "BENCE KILIÇDAROĞLU UYGUN BİR ADAY"

CHP liderinin adaylık konusunda bir adım öne çıkmasında HDP Danışma Kurulu’nda yer alan Ahmet Türk yapmış olduğu "Bu iktidarı ilk turda göndermeyi biz de isterdik ama sorumluluk bizde değil 6’lı masada. Bence Kılıçdaroğlu uygun bir aday" açıklamasının da etkili olduğu konuşuluyor.

Kürt seçmeninin de oyunu almak isteyen 6'lı masada CHP liderinin olası adaylığının neredeyse kesin olduğu iddia ediliyor.

Söz konusu iddialar kamuoyunda geniş yer bulurken, gazeteci Melik Yiğitel'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"KEMAL BEY ÇATI ADAY! HAYIRLI VE UĞURLU OLSUN"

CNN Türk'teki canlı yayında 6'lı masanın 'çatı adayı' ile ilgili net ifadeler kullanan Yiğitel, "Kayıtlara geçsin diye söylüyorum. 19 Ocak günü açıklıyorum. 114 gün kala söylüyorum. Bu kadar gürültü, bu kadar patırtıya bu kadar gereksiz tartışmaya, bu kadar enerji kaybına gerek yok. Kemal Bey çatı aday. Hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.



