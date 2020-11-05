"Seçimlere Dışarıdan Müdahale Olmadı"

Amerika’da bazı kilit eyaletlerde sayımlar devam ederken, seçim güvenliği yetkilileri seçimlere dış güçlerin herhangi bir müdahalesi olmadığını söyledi. ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Dairesi (CISA) Başkanı Christopher Krebs Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Herhangi bir yabancı düşmanın Amerikalılar’ın oy kullanmasını engelleme ya da oyları değiştirmede başarılı olduğu yönünde hiçbir kanıt yok” dedi. ABD Siber Komutanlığı’dan General Paul Nakasone de Salı akşamı oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından benzer açıklamalarda bulunmuştu. Nakasone açıklamasında, “Son aylarda ve haftalarda attığımız adımların, düşmanların seçimlere müdahale etmesini engellediğinden eminiz” ifadelerine yer verdi. CISA’nın açıklaması bazı kilit eyaletlerde oy sayımının devam ettiği sırada geldi. Ulusal Eyalet Seçim Direktörleri Birliği ve Ulusal Eyalet Sekreterleri Birliği’nin ortak açıklamasında ise “100 milyondan fazla oy pusulasının güvenli bir şekilde hem posta yoluyla hem de doğrudan” teslim edildiği belirtildi ve şu ana kadar açıklanan sonuçlarla ilgili olarak da “Bu sonuçlar resmi değil ve rakamlar gözden geçirilip onaylanana kadar değişmeye devam edecek” denildi.

İran ve Rusya’dan müdahale girişimleri 3 Kasım’da düzenlenen seçimlerden birkaç hafta önce Amerikalı istihbarat yetkilileri İran ve Rusya’nın ülkedeki seçmen kayıt verilerine erişerek seçimlere müdahale girişiminde bulunmayı denediğini söylemişti. Bu açıklamalarda, İranlı siber saldırganların bir ABD eyaletinin veri tabanına erişim sağlayarak elde ettikleri bilgiyle yanlış bilgilendirme girişiminde bulunduklarını ancak bu saldırıların seçimlere herhangi bir etkisi olmadan engellendiği belirtilmişti. Şu ana kadar seçimlere herhangi bir dış müdahalenin söz konusu olmadığını söyleyen Siber Komutanlığı’ndan Nakasone müdahale girişiminde bulunanlara karşı çalışmaların ise hala devam ettiği bilgisini paylaştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ise seçim günü bazı eyaletlerde seçmenleri oy kullanmamaya teşvik eden robot çağrılarla ilgili soruşturma başlattı. Seçim güvenliğinden sorumlu diğer Amerikan kurumlarının seçim sonrası yürüttüğü çalışmalar ise seçimle ilgili olası yanlış bilgilendirme girişimlerini önüne geçmek oldu.