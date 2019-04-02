Kırklareli'nde bağımsız aday Mehmet Sayim Kesimoğlu 17 bin 176 oy, MHP'li Derya Bulut 16 bin 928 oy aldı. İki rakip arasındaki fark 248 oy oldu.

Giresun'da AK Parti'li Aytekin Şenlikoğlu 30 bin 306 oy alırken, ikinci sıradaki CHP'li Kerim Aksu ise 30 bin 26 oya ulaştı. İki aday arasında 280 oy fark var.

Bartın'da MHP'li Cemal Akın 14 bin 24 oyla birinci, AK Parti'li Yusuf Ziya Aldatmaz ise 13 bin 855 oyla ikinci sırada yer alıyor. İki aday arasında 169 oyluk fark bulunuyor.

Ardahan'da ilk sıradaki CHP'li Faruk Demir 5 bin 331, ikinci sıradaki AK Parti'li Yunus Baydar ise 4 bin 416 oy aldı. Aradaki fark 915 oy oldu.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, bazı il ve ilçelerde ilk iki sıradaki adaylar arasında küçük oy farkı bulunuyor.

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, 8 ilde ilk iki sıradaki aday arasındaki fark bin oyun, 90 ilçede ise 100 oyun altında bulunuyor.

Muş'ta AK Parti'li Feyat Asya 538 oy farkla ilk sırada bulunuyor. İkinci sıradaki HDP'nin adayı Sırrı Sakık resmi olmayan sonuçlara göre, 15 bin 381 oy aldı.

Yalova'da CHP'li Vefa Salman 28 bin 796 oyla ilk sırada bulunurken, 613 oy gerideki AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak ikinci sırada yer aldı.

Tunceli'de ise ilk sıradaki TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu ile ikinci sıradaki HDP'li Nurşat Yeşil arasındaki oy farkı 818 oldu.

- 90 ilçede fark 100 oyun altında

Bazı ilçelerde de kesin olmayan sonuçlara göre, ilk iki sıradaki adaylar arasında çok küçük oy farkı bulunuyor.

Farklı illerden 90 ilçede ilk sıradaki belediye başkan adayı ile ikinci sıradaki adayı arasında 100 oydan az fark oluştu.

İlk iki sıradaki adaylar arasındaki oy farkı, Adıyaman Sincik'te 10, Artvin Yusufeli'de 3, Denizli Baklan'da 7, Eskişehir Çifteler'de 8, Muş Malazgirt'te 3, Sivas İmranlı'da 8 ve Yozgat Aydıncık'ta ise 6 olarak görünüyor.

Oy farkının 100'ün altında olduğu ilçeler şöyle:

"Adana'nın Tufanbeyli, Adıyaman'ın Gerger ve Sincik, Afyonkarahisar'ın İscehisar ve Sinanpaşa, Aksaray'ın Ağaçören ve Güzelyurt, Amasya'nın Hamamözü, Antalya'nın Döşemealtı, Finike ve İbradı, Ardahan'ın Göle ve Hanak, Artvin'in Ardanuç, Arhavi ve Yusufeli, Bartın'ın Kurucaşile, Batman'ın Beşiri ve Gercüş, Bingöl'ün Adaklı, Yayladere ve Yedisu, Bitlis'in Adilcevaz, Hizan ve Mutki, Bolu'nun Göynük ve Kıbrıscık, Çankırı'nın Bayramören, Kızılırmak, Çorum'un Boğazkale, Laçin, Denizli'nin Babadağ, Baklan, Bekilli, Güney ve Honaz, Düzce'nin Yığılca, Edirne'nin İpsala, Keşan, Elazığ'ın Ağın, Arıcak, Baskil ve Sivrice, Erzincan'ın Otlukbeli, Refahiye, Üzümlü, Eskişehir'in Çifteler, Gümüşhane'nin Kelkit, Isparta'nın Gelendost, Karabük'ün Ovacık, Karaman'ın Sarıveliler, Kars'ın Arpaçay, Kastamonu'nun Doğanyurt, Hanönü, Seydiler, Kırıkkale'nin Çelebi, Karakeçili ve Keskin, Kırklareli'nin Demirköy, Kofçaz, Pehlivanköy, Kırşehir'in Boztepe, Mucur, Kilis'in Elbeyli, Musabeyli, Polateli, Kütahya'nın Aslanapa, Dumlupınar, Manisa'nın Köprübaşı, Yunusemre, Mersin'in Bozyazı, Muş'un Malazgirt, Niğde'nin Altunhisar, Osmaniye'nin Bahçe, Hasanbeyli, Rize'nin İkizdere, Siirt'in Baykan, Sinop'un Dikmen, Durağan, Erfelek, Saraydüzü, Sivas'ın Divriği, İmranlı ve Ulaş, Tokat'ın Artova, Reşadiye, Tunceli'nin Mazgirt, Yalova'nın Çınarcık, Yozgat'ın Aydıncık ve Şefaatli ilçeleri."

