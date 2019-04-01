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Seçimlerin sabahında ilk orayı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 08:25 | Son Güncelleme

Tokat Belediye Başkanı olarak ikinci dönem için seçilen Eyüp Eroğlu, sabah namazından sonra Şeyh-i Şirvani Hazretleri Mezarlığı’nda dua edip görevine başladı.Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tokat’ta yüzde 49’luk oyla belediye başkanı olarak ikinci dönem için seçilen AK Parti’li Eyüp Eroğlu, vatandaşlarla birlikte Alipaşa Camii’nde sabah namazını kıldı.

Tokat Belediye Başkanı olarak ikinci dönem için seçilen Eyüp Eroğlu, sabah namazından sonra Şeyh-i Şirvani Hazretleri Mezarlığı’nda dua edip görevine başladı.
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Tokat’ta yüzde 49’luk oyla belediye başkanı olarak ikinci dönem için seçilen AK Parti’li Eyüp Eroğlu, vatandaşlarla birlikte Alipaşa Camii’nde sabah namazını kıldı. Daha sonra Çay Mahallesi’nde bulunan Şeyhi Şirvanı Mezarlığına giden Eroğlu, evliya ’Şeyhi Şirvani Veli Hazretleri’ kabri başında dua etti. Başkan Eroğlu, 1 Nisan sabahı yeni bir döneme başladıklarının altını çizerek, “Tokatlı kıymetli hemşehrilerimiz tekrardan bizlere teveccüh gösterdiler ve bir 5 yılda daha Tokat’ımıza hizmetkar olmayı hizmet etme şerefini bizlere nail eylediler. Ben başta Rabbime, Cumhurbaşkanımıza ve bizleri layık gören tüm Tokatlı kıymetli hemşehrilerimize teşekkürlerimi buradan bir kez daha bir borç biliyorum” dedi.
Tokat’ın manevi bir büyüğü olan Şeyhi Şirvani Hazretlerinin kabri başına gelerek dua ettiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, “Rabbime burada dua ederek hayırlı bir şekilde bu yolu yürümeyi nasip etmesi konusunda dualarımızla niyaz eyledik. Rabbim utandırmasın, güzel işler yapmayı nasip etsin” diye konuştu.

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