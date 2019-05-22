"Seçimlerin üzerine şaibe çıkarmaya ilişkin ön hazırlıktır"

ALİ KEMAL AKAN - AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul seçimi öncesinde seçmen listeleri üzerindeki iddialara ilişkin, "Seçimler öncesindeki bu tür iddialar, aslında seçimlere gölge düşürmeye yönelik bir ön hazırlık olarak görülmeli. Bu iddialar ancak seçimlerin üzerine şaibe çıkarmaya ilişkin bir ön hazırlıktır. Hiç kimsenin böyle bir imkanı bulması da söz konusu değildir." dedi.

Akbaşoğlu, İstanbul'da yenilenecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesinde muhalefet ve birtakım medyanın ortaya koyduğu, "Dışarıdan seçmen getirilebilir mi?" "Seçmen kütüğünden silinme söz konusu mu?" şeklindeki açıklamalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) herhangi bir şekilde seçmen listelerinde değişiklik olmayacağını açıkladığını belirten Akbaşoğlu, ayrıca YSK'nin, seçmen listelerinin 31 Mart seçimlerindekinin aynısının olacağını duyurduğunu ifade etti.

Kısıtlı seçmen, 31 Mart ile 23 Haziran arasında hayatını kaybedenlerle ilgili seçmen listesine şerh düşüleceğinin de YSK tarafından kararlaştırıldığını aktaran Akbaşoğlu, "Dolayısıyla seçimler öncesindeki bu tür iddialar aslında seçimlere gölge düşürmeye yönelik bir ön hazırlık olarak görülmeli. Bu iddialar ancak seçimlerin üzerine şaibe çıkarmaya ilişkin bir ön hazırlıktır. Hiç kimsenin böyle bir imkanı bulması da söz konusu değildir." diye konuştu.