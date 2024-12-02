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Seçimlerin yenilenmesi hakkında açıklama Cumhurbaşkanlığından! Mehmet Uçum: "Erdoğan için son kez adaylık olanağı var"

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
02.12.2024 13:05
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Devlet Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çağrısıyla siyasette artık farklı bir sayfa konuşuluyor. Yeni süreci "çözüm sürecinden" ayrıştıran Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum "Yeni bir paradigma oluşturuluyor" dedi, geçmişte Abdullah Öcalan'ın ihanet ettiğini söyledi. Bir diğer yanda erken seçim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı tartışması var. Anayasa'nın Erdoğan'a "son kez ve istisnai adaylık olanağı" tanıdığını belirten Uçum, seçimlerin yenilenebileceği tarihi dile getirdi.

Seçimlerin yenilenmesi hakkında açıklama Cumhurbaşkanlığından! Mehmet Uçum: "Erdoğan için son kez adaylık olanağı var"

Son zamanlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olabileceği söylemleriyle gündemde olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'dan gerek bu tartışmaya gerekse erken seçim ve Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çağrısı ekseninde yaşanan gelişmelere ilişkin önemli mesajlar geldi.

"YENİ BİR PARADİGMA OLUŞTURULUYOR"

t24'ten Cansu Çamlıbel'in sorularını yanıtlayan Mehmet Uçum, "Devlet, ‘terörsüz Türkiye’ hedefine yönelik mücadelesinde farklı inisiyatifler alıyor. Etkili olabilecek çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Yeni bir paradigma oluşturuyor" dedi.

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“İHANET EDENLER ARASINDA ÖCALAN DA VAR”

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 'Abdullah Öcalan' çağrısıyla açılan yeni sayfanın geçmişteki gibi "çözüm süreci" olarak adlandırılmamasıyla ilgili konuşan Uçum, yeni süreci 'paradigma değişikliği' olarak ifade etmesine ilişkin şunları kaydetti:

"Sonuçta geçmişte kullanılan kavramların oluşturduğu birikimler vardır. Negatifi boyutu da vardır geçmiş çözüm sürecinin, pozitif boyutu da vardır. Negatif boyutu şudur; orada bin yıllık ittifaka ihanet edilmiştir. Aslında çözüm süreci başarıya ulaşabilirdi. Fakat süreçte yer alan ve etkili olduğunu ileri süren aktörler, Türkiye'ye yönelik terörün bitirilmesi yaklaşımına ihanet ettiler."

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İhanet edenlerden birinin de Abdullah Öcalan olduğunu söyleyen Uçum, "Hepsi Kobani olayından sonra o süreçte pozitif sonuçlanabilecek tutum almadılar. Kobani üzerinden 6- 8 Ekim olayları yaşandı. Bunlar dışında bir de 'Seni başkan yaptırmayacağız' çıkışları gündeme geldi. O süreçte o ihanetin parçalarından birisi de budur; 'Seni başkan yaptırmayacağız' siyasi çıkışıdır" ifadelerini kullandı.

"'ERKEN SEÇİM' DEĞİL, SEÇİMLERİN YENİLENMESİ"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin konuşan Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesi için Anayasa'da imkan olduğunu, bunun da seçimlerin yenilenmesiyle mümkün olduğunu dile getirdi. "Bizim sistemde artık ‘erken seçim’ kavramı yok, ‘seçimlerin yenilenmesi kavramı’ var" diyen Uçum, Anayasa'da bu imkanın olduğunun altını çizerken "Bu imkân meclis iradesi tarafından kullanılabilir" diye konuştu.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN "TEKRAR" ADAYLIĞI

Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaşayabildiği kadar aday olmasını sağlayacak bir ajanda olmadığını ancak Anayasa'nın halihazırda Erdoğan'a "son kez ve istisnai adaylık" olanağı tanıdığını belirtti. Bu konuda Cumhur İttifakı'nın tutumuna değinen TBMM'nin erken seçim kararı alması durumunda Erdoğan'ın yeniden aday olabileceğini belirtirken "Cumhur İttifakı'na bakarsanız bu sürenin, Cumhurbaşkanlığı'nın bu ikinci dönem süresinin azami şekilde kullanması gibi bir yaklaşım var" ifadelerini kullandı.

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SEÇİMLER NE ZAMAN YENİLENİR?

Uçum ayrıca seçimlerin yenilenmesi konusunun, Erdoğan'ın bu dönemki cumhurbaşkanlığı süresinin bitmesine altı ay veya bir sene kala gündeme gelebileceğini belirtti.

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Devlet Bahçeli Mehmet Uçum Recep Tayyip Erdoğan erken seçim
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