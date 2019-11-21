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Seçimli genel kurul tartışmalarına HUDER’dan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 17:55 | Son Güncelleme

Türkiye Barolar Birliğine karşı başlatılan seçimli genel kurul yapılması tartışmalarına ilişkin Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri üzerinden maksatlı ve haksız bir kampanya ile yıpratılmaya çalışılmaktadır" denildi.Konuyla ilgili HUDER adına açıklama yapan HUDER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, “Ülkemizin en güçlü ve en saygın meslek örgütlerinden biri olan Türkiye Barolar Birliği, Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri üzerinden maksatlı ve haksız bir kampanya ile yıpratılmaya çalışılmaktadır.

Seçimli genel kurul tartışmalarına HUDER’dan açıklama

Türkiye Barolar Birliğine karşı başlatılan seçimli genel kurul yapılması tartışmalarına ilişkin Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri üzerinden maksatlı ve haksız bir kampanya ile yıpratılmaya çalışılmaktadır" denildi.
Konuyla ilgili HUDER adına açıklama yapan HUDER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, “Ülkemizin en güçlü ve en saygın meslek örgütlerinden biri olan Türkiye Barolar Birliği, Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri üzerinden maksatlı ve haksız bir kampanya ile yıpratılmaya çalışılmaktadır. Bir kısım baro başkanlarının, seçimli olağanüstü genel kurul talebiyle başlatmış oldukları bu kampanyayı Hukuki Araştırmalar Derneği olarak kabul edilir bulmadığımızı belirtmek isteriz. Sürecin bu şekilde yıkıcı bir dille tartışılmasının meslek saygınlığına zarar verdiğini; baroları ve özelinde meslektaşlarımızı kutuplaştırdığını düşünmekteyiz, ayrıştırılmaya neden olan bu tür tavırlara hemen son verilmesi gerekmektedir. Kampanyanın avukatlık meslek vakarına yakışmayacak üslup ve tehditkâr söylemlerle yapılmasını doğru ve sağlıklı bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.
“Meslek etiğine uygun bulmuyoruz”
Günüyener, “İki yıllığına seçilen birlik delegelerinin dört yıllığına seçilen barolar birliği başkanını ve yönetim kurulunu olağanüstü seçimli genel kurula davet etmelerini meslek etiğine uygun bulmadığımız gibi yönetimlerin sağlıklı çalışmalarının imkanlarını da sabote edici bir kalkışma olarak görmekteyiz. Başlatılan bu kampanyanın sâiki, hukukun üstünlüğünün savunulması değildir. Kolaycı, toptancı bir yaklaşımla Birlik Başkanını ötekileştirip bütün olumsuzlukların faili gibi gösterilmesi asla doğru değildir. Her baro başkanının hukukun gelişmesi ve meslektaşlarının sorunlarının çözülmesi amacıyla hiçbir üretimin içerisinde olmadıkları da malumdur. Oysa Baro başkanlarının öncelikli görevleri meslektaşlarının sorunlarının çözümü için yol ve yöntemler üretmesi, meslek ahlakının yerleşmesi için gayret sarf etmesi, hukukun üstün kılınması için çabalaması gereklidir. Siyasi tavır alan baroların kendi üyeleri olan meslektaşlarının siyasal düşüncelerini hiçe sayan bir totaliter anlayışla hareket ettiklerini de belirtmek gerekir” diye belirtti.
“Paydaş kurum ve kuruluşlar ile çalışılacağına inancımız tamdır”
Ayrıca HUDER Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Pınar Turhanoğlu Gücüyener, adalete, hukukun üstünlüğüne inanan meslektaşlar olarak bu olumsuz sürecin bir an önce gündemden çıkarılması gerektiğini söyleyerek şöyle devam etti:
“Yargı reformu strateji belgesinin içeriğinin tartışılması tabiidir. Ancak yapılan eleştiriler birlik başkanının, reforma ilişkin desteğini hedef alarak yürütülmektedir. Yasama ve yürütme organlarının, hukukun üstünlüğüne ve mesleğin icrasına ilişkin düzenlemeler yaparken meslektaşlarımızı temsile yetkili kişi ve organların diyalog kurmalarının eleştirilmesini sağlıklı olmadığı gibi siyasal iktidara olan sert muhalif tavrın bir yansıması olarak görmekteyiz. 80 baro başkanının kendi aralarında aynı fikirde olmadığı bilinmekte iken, Barolar Birliği Başkanının 80 baro başkanı ile aynı fikirde olması beklenilemez ancak tüm başkanların meslektaşlarımızın haklarının iyileştirilmesi ve mesleki faaliyetlerin kolaylaştırılması konusunda aynı fikirde olmaları zaruridir. Adalete, hukukun üstünlüğüne inanan meslektaşlarınız olarak bu olumsuz sürecin bir an önce gündemden çıkarılması, hep birlikte hukukun üstünlüğü için eşgüdüm ve koordinasyon içinde diğer paydaş kurum ve kuruluşlar ile çalışılacağına inancımız tamdır.”

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