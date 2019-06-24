CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır, bu fırsat heba edilmemelidir. Herkes kendi işine odaklanmalıdır." dedi. Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin sonuçlandığını vurguladı. Dün sadece Türkiye'nin değil, dünya demokrasi tarihine adını altın harflerle yazdıracak son derece önemli bir seçimin yapıldığını aktaran Öztrak, İstanbulluların 31 Mart'ta seçtikleri büyükşehir belediye başkanını yeniden seçmek üzere bir kez daha sandık başına gittiklerini söyledi. Bu seçimin vatandaşların iradesi, isteği dışında mecbur bırakıldığı bir seçim olduğunu dile getiren Öztrak, şöyle devam etti: "31 Mart'ta 13 bin 700 oy farkını beğenmeyenler, hak yemenin, milletin aklıyla alay etmenin, boş tencereyi görmemenin bedelini 800 bin oy farkını yaşayarak ödediler. İstanbullular 31 Mart'ta seçtikleri ama mazbatası hukuk katledilerek elinden alınan Sayın Ekrem İmamoğlu'na hak ettiği mazbatasını yüzde 54 oyla, sandıkta bir kez daha verdi. Böyle bir oy daha önce hiçbir İstanbul büyükşehir seçiminde alınmamıştı. Biz CHP olarak Sayın Ekrem İmamoğlu'na oy versin vermesin, sandığa giden, bu demokrasi şölenine katılan tüm vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yine bu süreçte sahada var gücüyle çalışan İYİ Parti örgütlerine teşekkürü borç biliyoruz. CHP, yenilenen İstanbul seçimlerinde Genel Başkanı'ndan örgütüne, parti yöneticisinden en sade üyesine kadar tek vücut oldu. Sandıkları boş bırakmayan, bu sevinci bizlere tekrar yaşatan her bir vatandaşımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz."

İmamoğlu'na sadece CHP ve İYİ Parti'lilerin oy vermediğini vurgulayan Faik Öztrak, daha önce AK Parti'ye, MHP'ye, HDP'ye, Saadet Partisi'ne, DP'ye, AP'ye, ÖDP'ye ve diğer partilere oy veren seçmenlerin de yine İmamoğlu'nu desteklediğini aktardı. Bu parti seçmenlerine de ayrı ayrı teşekkür eden Öztrak, "Sayın İmamoğlu tüm İstanbul'un ve İstanbulluların belediye başkanıdır. Bu seçim sadece İstanbulluların belediye başkanlarını seçtikleri bir seçim olmadı. Bu seçim, milletimizin engin ferasetiyle haklının yanında durduğu, hukuk devletine ve demokrasiye sahip çıktığı, milletimizin kendisini unutanlara demokrasi tarihimizdeki en anlamlı mesajı verdiği bir seçimdir. Bu seçimin kazananı İstanbul'un vicdanıdır. Artık İstanbul'da da Türkiye'de de her şey çok güzel olacaktır." diye konuştu. - 24 Haziran seçiminin yıl dönümü 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerin de birinci yıl dönümü olduğunu belirten Öztrak, verilen sözlere rağmen bir yılda ekonominin geldiği noktanın ortada olduğunu söyledi. Öztrak, "İstanbul seçimi artık geride kaldığına göre, memleket yönetimini aile şirketi yönetimiyle karıştıranlara, ekonomiyi ve taahhütlerini anımsatma zamanı gelmiştir." dedi.

Türkiye'nin "tek kişi parti devleti" temellerinin atıldığı 2014'ten bu yana seçimlerden başını alamadığını savunan Öztrak, ülkenin son 5 yıllık süreçte ortalama her 8 ayda bir sandık başına gittiğini ifade etti. Milletin artık bu seçimlerden ve yaşanan belirsizlikten yorulduğunu ifade eden Öztrak, yönetenlerin çok önemli bu süreci gerekli önlemler almak yerine seçim tartışmalarıyla heba ettiğini söyledi. 2013'ün Mayıs ayında ABD Merkez Bankası'nın artık eskisi gibi dolar basmayacağını açıkladığını hatırlatan Öztrak, böylece küresel sermayenin çok daha seçici olduğu bir dönemin başladığını bildirdi. Bu durumda Türkiye gibi ülkelerin alması gereken önlemlerin hızla arttığına dikkati çeken Öztrak, "Neydi bunlar? Ekonominin sıcak paraya olan bağımlılığını azaltmak. Ekonomideki aktörlerin özellikle döviz borçlarını artırmayacak makro ihtiyati tedbirleri almak, hala imkan varken rezervleri güçlendirmek. Kısacası, yaklaşan fırtınalar için çapaları kuvvetlendirmek gerekiyordu, biz sürekli uyardık ama hiçbirisi yapılmadı." açıklamasında bulundu.

CHP olarak 2018'in Ağustos ayında hükümete 13 maddelik yol haritası sunduklarını hatırlatan Öztrak, bunlara da kulak verilmediğini, köklü çözümler yerine günübirlik tedbirler alındığını savundu. İktidarın bütüncül önlemleri almak yerine sürekli yüzeysel paketler açıkladığını aktaran Öztrak, "Dengelendik, dengeleniyoruz dediler, krizin bu defa da teğet geçeceğini zannetiler ama yanıldılar. Bu yanılgıların faturasını hep beraber ödüyoruz." dedi. 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından Türki lirasının dolar karşısında yüzde 18 değer yitirdiğini belirten Öztrak, seçime giderken yüzde 18 olan politika faizinin ise yüzde 24'e yükseldiğini söyledi. - "Krizle mücadelede tüm tarafların görüşü alınmalı" Seçime giderken Türkiye'nin 32 milyar dolar olan net döviz rezervinin, 26 milyar dolara gerilediğini aktaran Öztrak, şöyle konuştu: "Artık seçim bitti ve yapay gündemleri bırakıp ülkemizin gerçek gündemi olan ekonomiye dönme zamanı geldi. İşsizlik ve hayat pahalılığı arasında inim inim inleyen, mutfaktaki boş tencereyi nasıl dolduracağını düşünen milletimize dürbünün tersi ile bakan saray yönetimi artık silkelenip kendine gelmeli. Millet vatandaşlık görevini yaptı, şimdi görevini yapma sırası önce iktidarda, sonra da tüm siyaset kurumlarında. Dış güçler, finansal saldırılar, dolar kurşunu gibi artık vatandaşlar nezdinde hiçbir inandırıcılığı kalmayan laflarla kaybedecek vaktimiz yok. Öncelikle israf yerine derhal tasarruf hakim kılınmalıdır. Yapılan her işte saydamlık ve hesap verme esas olmalıdır. Tavan yapan borç sorunu, bütçe açığı, bozulan makro ekonomik dengeler, artan işsizlik derhal harekete geçirilmelidir. Krizle mücadelede ilgili tüm tarafların görüşleri alınmalıdır."

Ekonominin aktörlerini bir araya getiren ve 5 Şubat 2009'dan bu yana toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey'in bir an önce toplanması gerektiğini vurgulayan Öztrak, ayrıca hala açıklanmayan 5 yıllık kalkınma planının da derhal parlamentoya gelmesi ve süratle yasalaşması gerektiğini bildirdi. Alınacak önlemlerin ayakları yere basan, ithalat yerine üretimi, borç yerine kazancı önceleyen bütüncül bir program olması gerektiğini belirten Faik Öztrak, "Türkiye'nin önümüzdeki 4 yıllık süreci demokrasimizin ve ekonomimizin onarımına odaklanarak geçirme şansı önümüzde durmaktadır. Bu şans, bu fırsat iyi değerlendirilmelidir. Vatandaşlarımızın sandıkta verdiği mesaj çerçevesinde demokrasi ve hukuk devleti güçlendirilmelidir. Saray, millet iradesine saygı göstermeli, kaybettiği belediyeler üzerinde vesayet mekanizmaları ve baskı oluşturmamalıdır." değerlendirmesinde bulundu. - Soruları yanıtladı Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Öztrak, CHP'nin bir erken seçim beklentisinin olup olmadığı yönündeki soru üzerine, "Biz baştan beri açıklıyoruz. Türkiye gerçekten seçimlerden yorulmuştur. Milletimize verilen sözler vardır. Erken seçimi düşünmek yerine bu sözlerin yerine getirilmesine öncelik verilmelidir. Seçimsiz 4 yıl önemli bir fırsattır, bu fırsat heba edilmemelidir. Herkes kendi işine odaklanmalıdır." yanıtını verdi.