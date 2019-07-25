"Seçimsiz 4 yıl üretim potansiyelimizi üst seviyeye çıkaracak"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçimsiz 4 yıl düşüncesinin iş dünyasını üretim potansiyelini üst seviyeye çıkarma hedefi konusunda rahatlattığını bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Dağ, Menderes ve Torbalı bölgesinde bulunan üye iş yerlerini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağ, Türkiye'nin gerek iş gücü ve gerekse ekonomi olarak çok güçlü bir ülke olduğunu belirtti. Dağ, şunları kaydetti:

"Biz bu gücün verdiği özgüven ile son bir senede önemli badirelerin üstesinden geldik. Bugün geldiğimiz noktada yerli üreticilerimizin özgüveni yerinde ve üretim noktasında bir ivme kazanılmış durumda. İçeride hakimiyeti sağlayan bu istikrar yabancı yatırımcıların ülkemize yönelik planlarına olumlu etki ediyor ve etmeyi de sürdürecek. Bugün iş adamlarından aldığım enerji şunu gösterdi ki seçimsiz bir 4 yıl düşüncesinin verdiği rahatlık, üretim potansiyelimizi daha da üst seviyeye çıkaracak."

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise sivil toplum kuruluşu olarak üyelerinin gelişimine katkı sağlamak ve sorunlarını yerinde görmek üzere işyeri ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktararak, kendilerine verdiği destekler için Dağ'a teşekkür etti.

