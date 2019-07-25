HABER

"Seçimsiz 4 yıl üretim potansiyelimizi üst seviyeye çıkaracak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2019 12:11 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: - "Bugün iş adamlarından aldığım enerji şunu gösterdi ki seçimsiz bir 4 yıl düşüncesinin verdiği rahatlık, üretim potansiyelimizi daha da üst seviyeye çıkaracak"

İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, seçimsiz 4 yıl düşüncesinin iş dünyasını üretim potansiyelini üst seviyeye çıkarma hedefi konusunda rahatlattığını bildirdi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre Dağ, Menderes ve Torbalı bölgesinde bulunan üye iş yerlerini ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dağ, Türkiye'nin gerek iş gücü ve gerekse ekonomi olarak çok güçlü bir ülke olduğunu belirtti. Dağ, şunları kaydetti:

"Biz bu gücün verdiği özgüven ile son bir senede önemli badirelerin üstesinden geldik. Bugün geldiğimiz noktada yerli üreticilerimizin özgüveni yerinde ve üretim noktasında bir ivme kazanılmış durumda. İçeride hakimiyeti sağlayan bu istikrar yabancı yatırımcıların ülkemize yönelik planlarına olumlu etki ediyor ve etmeyi de sürdürecek. Bugün iş adamlarından aldığım enerji şunu gösterdi ki seçimsiz bir 4 yıl düşüncesinin verdiği rahatlık, üretim potansiyelimizi daha da üst seviyeye çıkaracak."

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı ise sivil toplum kuruluşu olarak üyelerinin gelişimine katkı sağlamak ve sorunlarını yerinde görmek üzere işyeri ziyaretleri gerçekleştirdiklerini aktararak, kendilerine verdiği destekler için Dağ'a teşekkür etti.

40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!40 yıl metroda şarkı söyleyip 56 yaşında ünlü oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin törenine katıldıCumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin törenine katıldı
Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?
Anahtar Kelimeler:
ekonomi iş yeri ziyareti MÜSİAD İzmir Şubesi Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Bu kadarına da pes! En ilginç hırsızlık yöntemi

Dolarda kritik gün! İşte son durum

Dolarda kritik gün! İşte son durum

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin törenine katıldı

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

MHP Lideri Bahçeli'den 'Lozan' mesajı

Bahçeli'den dikkat çeken 'Lozan' mesajı!

Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu

Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

İBB'de Ekrem İmamoğlu, Medya A.Ş.'ye İpek Elif Atayman'ı atadı (İpek Elif Atayman kimdir?)

İBB'de yeni atama! İşte o isim...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.