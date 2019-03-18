"Seçimsiz geçecek 4,5 yıl ekonomiyi durdurmak isteyenlerin kaybetmesi demektir"

Projenin tamamlanmasıyla bin kişiye daha istihdam imkanı sağlanacağını vurgulayan Varank, "Arıtma tesisi inşaatıyla ilgili taleplerinizi yakından takip ediyoruz, ihale aşamasına geldiğinde süreci zaman kaybetmeden inşallah tamamlayacağız. Kalkınma ajansı, turizmin daha da gelişmesi için bu sene 7 farklı projeye 4,5 milyon lira destek verecek. Tarımsal yatırımlarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri arazilerin bölünmüş olmasıdır. Kalkınma ajansımız Göynücek ilçesindeki Damlaçimen ve Karayakup köylerinde 4 bin 100 dönüme ilişkin fizibilite çalışmaları yapıyor. Amasya Merkez, Terziköy, Suluova ve Merzifon’daki jeotermal kaynakları ekonomiye kazandırmak için fizibilite çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bir fabrikanın temelini atmaktan, onun açılışına şahit olmaktan daha güzel bir tablo olmadığını anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Bugün bizim en mutlu günlerimizden biri. Çünkü burada Türkiye’nin ekonomisini büyütecek, istihdam oluşturacak, vatandaşlarımızın ekmeğini çoğaltacak bir yatırıma 'Bismillah' diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 17 yıldır biz bu tablonun ülkemizde daim olmasının mücadelesini veriyoruz. Ama bir gerçeği burada bir kez daha ifade etmem gerekiyor. Biz hükümet olarak bu yatırımların önünü açan, destekleyen, teşvik eden ne kadar adım atarsak atalım siyasi istikrar olmazsa, güven olmazsa bunların hiçbirinin anlamı olmuyor. Nasıl ki bu fabrika binalarının harcında çimento ve kum varsa, bizim büyüme hikayemizin harcında da güven ve istikrar var."

- "Pusuda bekleyenlerin gözü 31 Mart seçimlerinde"

Bakan Varank, yerel seçimlerin ülkenin güven ve istikrarının devamı için çok önemli bir dönemeç olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: