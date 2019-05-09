MAGAZİN

Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze karakolluk oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.05.2019 10:47 | Son Güncelleme

Seçkin Piriler boşandığı eşi Kaan Tangöze'den dayak yediğini iddia ederek önceki gün polise başvurmuştu. Piriler, "Daha önce de beni dövdü rock star diye sustum" dedi. Dün akşam ise Tangöze karakola çağrılarak ifadesi alındı. Şarkıcı, "Şiddet uygulamadım, şiddet gördüm" dedi.

Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze karakolluk oldu!

Seçkin Piriler önceki gün karakola giderek eski eşi Kaan Tangöze'den kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Bu şikayet üzerine Kaan Tangöze dün akşam gözaltına alındı. İfadesine başvurulan şarkıcı yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

unlu-sarkici-kaan-tangoze-goza-N2KJ

Çıkışta magazin muhabirleriyle karşılaşan Tangöze önce sorulara yanıt vermek istemedi fakat gelen yoğun sorular üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"BEN ŞİDDET YAPMADIM"

"Ben şiddet yapmadım, ben şiddet gördüm. Şikayette bulundum zaten. Hepsi çıkacak ortaya. Çocuklarım için her şeyi yapıyorum, tüm bunlara katlanıyorum."

"DAHA ÖNCE DE BENİ DÖVDÜ ROCK STAR DİYE SUSTUM!"

Seçkin Piriler ise, "Evliliğimiz boyunca bir çok kez şiddet gördüm. Kaan rock star olduğu için kariyeri lekelenmesin diye sustum." dedi.

Kaynak: Gecce

PARTNERİftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!İftardan sonra sakın cinsel ilişkiye girmeyin!
Kerimcan Durmaz'ın sahur fotoğrafına tepki! 'Antipati duyuyorum'Kerimcan Durmaz'ın sahur fotoğrafına tepki! 'Antipati duyuyorum'
Cem Yılmaz korkuttu! Herkes gösterinin parçası sanıyordu...Cem Yılmaz korkuttu! Herkes gösterinin parçası sanıyordu...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kaan tangöze seçkin piriler gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

Özel'den İmamoğlu'na destek veren ünlülere sert sözler!

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Venezuela’da Edgar Zambrano gözaltına alındı

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

Annelerinin terk ettiği yavru tilkiler koruma altına alındı

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

MHP'li başkanın kız kardeşi başından vuruldu!

Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

Dünyanın gözü Çanakkale'de! 2 gün sürecek

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

Medyum Keto'dan acı haber geldi! Ölmeden önceki son hali yürekleri burktu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Ünlü oyuncu yeni imajıyla büyüledi!

Ünlü oyuncu yeni imajıyla büyüledi!

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Stüdyoda evlilik teklifi şoku! Aldığı yanıtla...

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Kaan Tangöze nin manyak olduğunu,hap ve alkol alıadan duramadığını bilmeyen yok ki.Kadın dua etsin sadece dövmüş,öldürebilirdi de,manyaklık parayla değil ki.
neresi rockstar bu hıyarın.. siz rockstar görmemişsiniz. bu anca anıra anıra şarkı söylediğini zannetsin.
kadınların çoğu eş seçiminde hata yapıyor
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçağındaki videosu olay olan Nusret'ten takipçisine bomba teklif

Uçağındaki videosu olay olan Nusret'ten takipçisine bomba teklif

Berrak Tüzünataç'ın dili her karede!

Berrak Tüzünataç'ın dili her karede!

Ebru Şallı: Çocuğumun durumu...

Ebru Şallı: Çocuğumun durumu...

Kerimcan Durmaz'ın sahur fotoğrafına tepki! 'Antipati duyuyorum'

Kerimcan Durmaz'ın sahur fotoğrafına tepki! 'Antipati duyuyorum'

Cem Yılmaz korkuttu! Herkes gösterinin parçası sanıyordu...

Sahnede fenalaşan Cem Yılmaz'dan açıklama!

Ali İhsan Yavuz'dan taklidini yapan Şahan Gökbakar'a yanıt

Ali İhsan Yavuz'dan yanıt gecikmedi! 'Eğlenceli olmuş ama...'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.