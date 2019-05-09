Seçkin Piriler ile Kaan Tangöze karakolluk oldu!

Seçkin Piriler önceki gün karakola giderek eski eşi Kaan Tangöze'den kendisini darp ettiği gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Bu şikayet üzerine Kaan Tangöze dün akşam gözaltına alındı. İfadesine başvurulan şarkıcı yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Çıkışta magazin muhabirleriyle karşılaşan Tangöze önce sorulara yanıt vermek istemedi fakat gelen yoğun sorular üzerine şu açıklamalarda bulundu:

"BEN ŞİDDET YAPMADIM"

"Ben şiddet yapmadım, ben şiddet gördüm. Şikayette bulundum zaten. Hepsi çıkacak ortaya. Çocuklarım için her şeyi yapıyorum, tüm bunlara katlanıyorum."

"DAHA ÖNCE DE BENİ DÖVDÜ ROCK STAR DİYE SUSTUM!"

Seçkin Piriler ise, "Evliliğimiz boyunca bir çok kez şiddet gördüm. Kaan rock star olduğu için kariyeri lekelenmesin diye sustum." dedi.

Kaynak: Gecce

