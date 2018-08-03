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Seçkin Piriler ve Meral Kaplan'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.08.2018 10:55 | Son Güncelleme

Seçkin Piriler ile Bodrum Gündoğan’daki evinde misafir ettiği yakın arkadaşı Meral Kaplan saç saça baş başa kavga etti.

Seçkin Piriler ve Meral Kaplan'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı!

İddialara göre; Seçkin Piriler, Meral Kaplan’ın kendisini eleştirmesine ve çocukları hakkında bir konuda uyarmasına sinirlendi.

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Evinde kalan arkadaşını sert bir dille uyardı. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir tartışmaya dönüştü. Çıkan kavgada fiziki saldırıya uğrayan Meral Kaplan, Seçkin Piriler’in evinden apar topar kaçtı.

SOSYAL MEDYADA 'UFAK TARTIŞMA' DEMİŞTİ AMA...

Basında çıkan haberlerin ardından Seçkin Piriler sosyal medya açıklama yayınladı. Piriler, "Haberlerle ilgili söylemek istediğim birkaç şey var. Çok büyüsün istemediğimiz için ufak tartışmamızı doğrulamak istemedik. Çünkü bizim tartışmamız kardeş kavgası. Her evde olabilen bir tartışmaydı. Dallanıp budaklamasını istemiyoruz. Meral ile barıştık bile aramızda problem yoktur." dedi.

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DARP İZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Çok geçmeden Seçkin Piriler'in 'kardeş kavgası' dediği olayın fotoğrafları ortaya çıktı. Piriler'in vücudundaki darp izleri dikkat çekti.

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Seçkin Piriler'den Meral Kaplan'la kavga açıklaması 'Bizimki kardeş kavgası'Seçkin Piriler'den Meral Kaplan'la kavga açıklaması 'Bizimki kardeş kavgası'
Bodrum'da büyük kavga! Birbirlerine girdilerBodrum'da büyük kavga! Birbirlerine girdiler
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