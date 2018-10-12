Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çerkezce ve Abazacanın Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2012 yılında müfredat programına eklendiğini hatırlatarak, Çorum'da uzun yıllardır Çerkezce seçmeli dersinin okutulması için çaba gösterildiğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2012 yılında "Yaşayan Diller ve Lehçeler" kapsamında Çerkezce ve Abazaca'nın okullarda seçmeli ders olarak okutulabileceği kararının ardından Çorum'da Çerkezce sınıfı açıldı.

Bu yıl ilk kez Çerkezce seçmeli dersinin okutulmasının sağlandığını dile getiren Bingöl, "Düzce ve Kayseri'deki üniversitelerde birkaç yıl önce açılan Çerkez Dili ve Edebiyatı bölümleri henüz mezun vermediği için öğretmen sorunu bulunuyordu. Ben de Sivas Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan Çerkezce kursuna giderek usta öğretici belgesi aldım. Çerkezce dersini okutabilecek yeterliliğe sahip olunca ilk kez bu yıl sınıfımızı açabildik. Üniversitelerden mezunlarımız yetişene kadar görevimizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyada Çerkez nüfusunun en yoğun yaşadığı yerin Türkiye olduğuna dikkati çeken Bingöl, "Türkiye'deki Çerkezlerin nüfusu, ana vatanları Kafkasya'da yaşayanlardan çok daha fazla. Biz de bu kadim ve eski dilin bu topraklarda kaybolmaması için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz. Çocuklarımıza öğretmeye çalışıyoruz. Umarım buradaki ilk bir örnek olur ve ilerleyen dönemlerde daha fazla sınıf ve öğrenci bu dersi seçer." dedi.

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- Ailelerine de Çerkezce öğretmek istiyorlar