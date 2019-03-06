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Seçmen 31 Mart'ta neye göre oy verecek?

06.03.2019 08:45 | Son Güncelleme

DW Türkçe İstanbul'da seçmenlere mikrofon uzattı ve partilerden beklentilerini ve hangi kriterlere göre oy kullandıklarını sordu.

Türkiye 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimler için gün sayıyor. 13 partinin katıldığı seçimlerde partiler, vaatleri ile seçmenden oy almaya çalışıyor. İstanbul'un farklı semtlerinde mikrofon uzattığımız seçmenlere partilerden beklentileri ve hangi kriterlere göre oy verdiklerini sorduk.

Sorularımızı yanıtlayan seçmenler ağırlıklı olarak partilerin ve politikacıların dürüst ve adil olmasını bekliyor. Seçmenlerden biri partilerden beklentilerini "Hak yememesi, insanlara eşit davranması, önemli olan bu. Eğitime destekçi olması lazım" diyerek özetliyor.

Partilerin yoksullar ve hayvan hakları konusundaki icraatları da seçmenin tercihinde rol oynayabiliyor. Bir seçmen, oyunu vereceği partiyi belirlerken dikkat ettiği kriteri söyle özetliyor: "Bir fakirleri gözetene, yoksulları gözetene. İkinci de sokakta kalan hayvanlara. Onlara sahip çıksınlar benim için önemli olan odur. Onlara çok bakarım."

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum da seçmenin yerel seçimlerdeki tercihlerini etkileyen faktörlerin arasında yer alıyor. Şimdiye kadar AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir seçmen Türkiye'nin gidişatından mutlu olmadığını dile getiriyor ve "Bu zamana kadar verdiğim bütün oylar Tayyip Erdoğan’a idi. Bu yıl ona vermeyi düşünmüyoruz" diyor.

Öte yandan seçimde oy vermeyi düşünmeyen seçmenler de bulunuyor. Tüm partilerin seçmenler yerine kendileri için çalıştığını söyleyen bir seçmen, "Hiçbir durumdan memnun kalmıyorum. Hiçbir yere de vermek istemiyorum. Çöpe atacağım galiba oyumu" diyor.

Adnan Ağaç / İstanbul

© Deutsche Welle Türkçe

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