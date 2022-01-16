Seçmen Hakları Yasa Tasarısı Rafa mı Kalkıyor?

Başkan Joe Biden, Cumhuriyetçi eyaletlerin oy kullanmayı kısıtlama girişimlerini engellemek amacıyla bir yasa tasarısı için çağrılar yapıyor ancak kendi partisinde konuyla ilgili bir bütünlük sağlayabilmiş değil. Uzmanlar da bunun kolay olmayacağı düşüncesinde.

Biden, oy kullanma hakkının Amerikan değerlerinin temel taşı olduğunu ve daha iyi korunması gerektiğini vurguluyor.

Cumhuriyetçi muhalefet ise seçmen kimlikleri ve sandık güvenliği önlemleri konusunda daha fazla destek arayışında.

Başkan Joe Biden seçimler üzerinde federal denetimi arttıracak önlemlere desteğini son günlerde birçok kez dile getirdi. Biden, 2020 seçimleri sonrasında durumunu ciddiyetinin arttığı görüşünde.

Atlanta’daki konuşmasında da iki yasa tasarısına sert sözlerle özellikle vurgu yaptı.

Biden, “Demokrasiyi otokrasiye, ışığı gölgeye, adaleti adaletsizliğe karşı mı seçeceğiz? Ben duruşumu biliyorum. Boyun eğmeyeceğim, korkmayacağım. Oy kullanma hakkını ve demokrasimizi bütün dış ve iç düşmanlara karşı koruyacağım. Evet iç düşmanlar. Sorun, Amerikan Senatosu nerede duracak?” sözleriyle Amerikalılar’ın oy kullanma hakkına vurgu yaptı.

Geçen yıl 19 eyalet oy hakkını kısıtlayıcı yasaları kabul etti.

Biden, 1965 tarihli oy kullanma hakkı yasasını genişletmek istiyor ve federal hükümetin oy kullanmayı zorlaştıran, karmaşık hale getiren eyaletlere denetim getirmesini istiyor.

Başkan Biden, bu tezini özellikle Georgia’da dile getirdi. Georgia eyaleti eski Başkan Donald Trump’ın 2020 seçimlerinde usulsüzlüklerin olduğunu iddia ettiği bazı eyaletlerden biri. Bu iddiayı destekleyen bir kanıtsa bulunamadı.

Biden, selefi Trump destekçilerinin usulsüzlük iddiaları üzerine 6 Ocak 2021’de Kongre’yi basmasının ardından durumun ciddi olduğu uyarısında bulunuyor

Ama Amerikan Enterprise Enstitüsü’nden John Fortier bunun çetin bir mücadele olacağını belirtiyor.

Fortier, “Her yere uygulanacak geniş kapsamlı değişiklikler eyaletlerin yetkisini aşmış olacak. Demokrat Parti tarafında buna genelde destek var, 6 Ocak’la birlikte bunun gerekli olduğunu düşünüyorlar. Ama Cumhuriyetçi tarafta hiç destek yok” diyor.

Trump’ın partisinin üyeleri büyük ölçüde yasa tasarısına karşı. Cumhuriyetçilerin kimsenin sandığa gitmesini engellemeye çalışmadığını, yalnızca usulsüzlükleri hedef aldıklarını kaydediyorlar.

Senato Azınlık Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, “Görünen o ki Senato’daki çoğunluk lideri Senato’yu bölmeye istekli. Eyalet yasama organlarının insanların oy vermelerini zorlaştırdığını söylüyor. Tabi ki bu Amerika’nın hiçbir yerinde öyle olmadı” ifadelerini kullanıyor.

Oy hakkı savunucuları bu yeni yasalarda ayrımcılığın kanıtları olduğunu belirtiyor. Biden’ın Atlanta’daki konuşmasını boykot eden bazı Demokrat Partili aktivistler, Başkan’dan söz değil, hareket beklediklerini söyledi.

Adil Seçim Merkezi’nden Rebekah Caruthers, “Amerika’da gördüğümüz herkesin eşit oy kullanma hakkına sahip olmadığı. Özellikle genç, engelli, siyah, Latin, Asyalı, yerli Amerikalılar’a ‘sizin oy hakkınız o kadar da önemli değil’ diyorlar. Aynı şey göçmen ve sonradan vatandaş olanlar için de geçerli” diyor.

Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, önümüzdeki hafta yasa tasarısını Senato’da oylatmayı planlıyor. Ancak Demokrat senatörler Joe Manchin’le Kyrsten Sinema şimdiden yasa tasarısının Senato’da tartışılması için gerekli 60 oya, bir başka deyişle ‘filibuster’ olarak nitelenen sisteme destek verdiklerini açıkladılar. Bu da 10 Cumhuriyetçi senatörün desteğini elde etmek gerektiği anlamına geliyor. Ama Cumhuriyetçiler’den tek bir senatör bile Demokratlar’ın bu çabasına destek vermiyor.

