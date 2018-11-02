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"Seçmen ittifakının önünde kimse duramaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 11:52 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen: - "Yerel seçimlerde merkezde vereceğiniz bir ittifak kararının bir kıymeti olmaz. Seçmenin yerelde yapacağı ittifakın önünde de kimse duramaz"

RİZE (AA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen, "Yerel seçimlerde merkezde vereceğiniz bir ittifak kararının bir kıymeti olmaz. Seçmenin yerelde yapacağı ittifakın önünde de kimse duramaz." dedi.

Seymen, beraberinde Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Genel İdare Kurulu üyesi Hüseyin Özlük ile geldiği Rize'de İl Teşkilatı ile bir araya geldi.

Burada, gazetecilere açıklamalarda bulunan Seymen, partisinin 5 gün önce bir yaşını doldurduğunu belirterek, bir yıl içinde yaşadıklarının Türk siyasi tarihinde ders nitelikte okutulacak olaylar olduğunu ifade etti.

Seymen, "Bunları hep beraber yaşadık. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'in deyimiyle engelleri yıka yıka Meclise girdik. 40 milletvekilimizle Meclis'te temsil edilir hale geldik. 5 milyon seçmenimizin teveccühünü aldık. Bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek ve devam ettirmek için 17 Eylül'den itibaren iyilik kervanı yollarda projesi kapsamında Türkiye'nin dört bir yanını karış karış dolaşıyoruz." diye konuştu.

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Seymen, şunları söyledi:

"İYİ Parti tek başına bütün teşkilatlarıyla ve kadrolarıyla yerel seçimlere girecek güçte ve yeterliliktedir. Genel seçimde sistem ve rejim değişikliğinden dolayı siyasi partiler arasında bir ittifak mecburiyeti hasıl oldu. Yasal zemini olan ve zorunluluk hale gelen bir durumdu. Yerel seçimlerde böyle yasal bir zorunluluk yok. Yerel seçimler her bölgenin ve her beldenin kendisine göre özgü koşulları var. Bu koşullar çerçevesinde ittifak kesinlikle söz konusu olmaz ama sandıkta iş birliği bütün yerel seçimlerde söz konusu olur. Bu oy oranı ve dinamiklere göre değerlendirecek bir husustur. Bugüne kadar bizim partimizin hiç siyasi bir partiyle ittifak görüşmesi olmamıştır. Bundan sonraki süreç neyi gösterir ve yerel dinamikler bizi neye zorlar. Yerel seçimlerde merkezde vereceğiniz bir ittifak kararının bir kıymeti olmaz. Seçmenin yerelde yapacağı ittifakın önünde de kimse duramaz."

Konuşmanın ardından İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, yeni yönetimini açıkladı.

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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen: Rize

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