"Seçmen ittifakının önünde kimse duramaz"

Yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Seymen, şunları söyledi:

"İYİ Parti tek başına bütün teşkilatlarıyla ve kadrolarıyla yerel seçimlere girecek güçte ve yeterliliktedir. Genel seçimde sistem ve rejim değişikliğinden dolayı siyasi partiler arasında bir ittifak mecburiyeti hasıl oldu. Yasal zemini olan ve zorunluluk hale gelen bir durumdu. Yerel seçimlerde böyle yasal bir zorunluluk yok. Yerel seçimler her bölgenin ve her beldenin kendisine göre özgü koşulları var. Bu koşullar çerçevesinde ittifak kesinlikle söz konusu olmaz ama sandıkta iş birliği bütün yerel seçimlerde söz konusu olur. Bu oy oranı ve dinamiklere göre değerlendirecek bir husustur. Bugüne kadar bizim partimizin hiç siyasi bir partiyle ittifak görüşmesi olmamıştır. Bundan sonraki süreç neyi gösterir ve yerel dinamikler bizi neye zorlar. Yerel seçimlerde merkezde vereceğiniz bir ittifak kararının bir kıymeti olmaz. Seçmenin yerelde yapacağı ittifakın önünde de kimse duramaz."

Konuşmanın ardından İYİ Parti Rize İl Başkanı Ayşegül Özyanık, yeni yönetimini açıkladı.

