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Seçmen kağıdı nereden alınır? 28 Mayıs ikinci tur seçim için seçmen kağıdı yeniden alınacak?

18.05.2023 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçmen kağıdı ile ilgili son dakika açıklamaları araştırılıyor. 14 Mayıs'ta tüm Türkiye'de seçmenler sandık başına gittiler. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için vatandaşlar oy kullandı. Cumhurbaşkanı seçiminin 2. tura kalmasının ardından gözler seçmen kağıdına çevrilmişti. Peki, seçmen kağıdı nereden alınır? 28 Mayıs ikinci tur seçim için seçmen kağıdı yeniden alınacak?

Seçmen kağıdı nereden alınır? 28 Mayıs ikinci tur seçim için seçmen kağıdı yeniden alınacak?

Seçmen kağıdı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak. Seçmen bilgi kağıdı kendisine ulaşmayanlar, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) internet sitesinden öğrenebiliyorlar.

SEÇMEN KAĞIDI YENİDEN ALINACAK MI?

28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdı yeniden dağıtılacak.

SEÇMEN KAĞIDI NEREDEN ALINIR?

Vatandaşlar, hangi sandıkta oy kullanacakları seçmen kağıdında yazılı olduğu için e-devlet üzerinden nerede oy kullanacaklarını öğrenmelidir.
Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

seçim-2023

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.
Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.
Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.
Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.


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