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SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA 2023: Seçmen kağıdı nereden alınır, olmadan oy kullanılır mı?

10.05.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir. 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri yaklaşırken konuya ilişkin araştırmalar da hız kazandı. Peki, seçmen kağıdı nereden alınır? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

SEÇMEN KAĞIDI SORGULAMA 2023: Seçmen kağıdı nereden alınır, olmadan oy kullanılır mı?

E devlet oy kullanma yeri sorgulama ekranı ile ilgili araştırmalar 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi hız kazandı. YSK tarafından yayımlanan verilere göre 60 milyon 697 bin 843’ü yurtiçi olmak üzere toplamda 64 milyon 113 bin 941 vatandaş oy kullanacak. Birçok kişi internette "Nerede oy kullanacağım?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, seçmen kağıdı nereden alınır? Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı?

SEÇMEN KAĞIDI OLMADAN OY KULLANILIR MI?

Seçmen kağıdı olmadan da oy kullanılabilir. Fakat vatandaşlar, hangi sandıkta oy kullanacakları seçmen kağıdında yazılı olduğu için e-devlet üzerinden nerede oy kullanacaklarını öğrenmelidir.

SEÇMEN KAĞIDI NEREDEN ALINIR?

Seçmen kağıdı e-devlet üzerinden alınabilmektedir.

SEÇMEN KAĞIDI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SE1

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Seçmen kaydı sorgulama işlemi, hem YSK hem de E devlet üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

Yurt içinde ikamet eden seçmenler, askı dönemi içerisinde, kendisinin, aynı hanede oturan yakınlarının ve aynı binada oturan seçmenlerin bilgilerini görüntüleyebiliyor, askı dönemi sonrasında kendisinin ve aynı hanede oturan yakınlarının oy vereceği sandık alanı bilgilerini öğrenebiliyorlar.

seçim sandık görevli

E DEVLET OY KULLANMA YERİ NASIL SORGULANIR?

Seçmen kaydı sorgulama için YSK sitesine T.C. kimlik numaranızı girmeniz gerekiyor. Açılan sayfada bilgileriniz ve hanenize kayıtlı olanların bilgileri çıkıyor.

YSK SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

seçim zarfı

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

Seçmen kaydı sorgulamak için e-Devlet Kapısı internet sitesine girip “Giriş Yap” bağlantısına tıklayın.

Daha sonra ana sayfada bulunan arama kutucuğuna da Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama yazarak sisteme erişebilirsiniz.

Kimlik Doğrulama Yöntemine tıklayıp ekranda çıkan yönergeleri takip ederek sisteme giriş yapabilirsiniz.

Sisteme eriştikten sonra açılan ekranda yurt içi seçmen kütüğündeki bilgileriniz yer alacaktır.

SE2

Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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