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Seçmen listeleri askıya çıktı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.01.2019 11:45 | Son Güncelleme

YEREL seçimler için hazırlanan seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- YEREL seçimler için hazırlanan seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıktı.
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı seçim takvimine göre 31 Mart yerel seçimleri için hazırlanan seçmen listeleri bugün saat 08.00'de muhtarlıklarda askıya çıktı. Listeler 17 Ocak saat 17.00'ye kadar askıda kalacak. Seçmenler ikamet ettikleri adreslere göre kayıtlı oldukları sandıkları listelerden kontrol edebilecek. Öte yandan bugün itibarıyla hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenler için seyyar sandık kurulu talep formları ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlıklara teslim edilebilecek. Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri de güncellenmek üzere bugün İlçe Seçim Kurullarında askıya çıkarıldı ve bu listeler için itiraz süresi bugün başladı. Seçmenler, 'www.ysk.gov.tr' adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarını da sorgulayabilecek. Ayrıca Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü’nce elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri, Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden siyasi partilere erişime açıldı.

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