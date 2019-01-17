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Seçmen listeleri bugün askıdan iniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 09:12 | Son Güncelleme

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için askıya çıkarılan seçmen listeleri, bugün askıdan inecek

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), Mahalli İdareler Genel Seçimleri için askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi listeleri, bugün saat 17.00'de askıdan inecek.

YSK'nin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri için hazırladığı seçim takvimine göre, 4 Ocak'ta askıya çıkan seçmen listeleri, bugün askıdan inecek. Seçmenler, saat 17.00'ye kadar listeleri kontrol edebilecek.

Öte yandan, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanmalarına yönelik yapılacak başvurular da bugün tamamlanacak.

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31 mart seçimleri seçim2019 seçmen listeleri YSK

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