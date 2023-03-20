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Seçmen listeleri Türkiye genelinde askıda! İtiraz süreci için son tarih 2 Nisan...

20.03.2023 08:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YSK'nın kararları doğrultusunda 14 Mayıs seçimlerinde oy kullanacak seçmen listeleri, bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı.

Seçmen listeleri Türkiye genelinde askıda! İtiraz süreci için son tarih 2 Nisan...

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin takvimine göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri, güncellenmek üzere bugün saat 08.00 itibarıyla ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı ve itiraz süreci başladı.

LİSTELER 2 NİSAN'DA İNECEK

Muhtarlık bölgesi askı listeleri ve tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listeleri 2 Nisan'da askıdan indirilecek ve itiraz süreci sona erecek.

DEPREMZEDELER ADRES DEĞİŞİKLİĞİNİ 2 GÜN ÖNCE YAPTI

Depremzede seçmenler, seçimde kendi illerinde veya taşınmak zorunda kaldıkları illerde oy kullanabilmeleri için adres değişikliği beyanlarını, 17 Mart 2023 saat 23.59'a kadar nüfus müdürlükleri ya da e-devlet üzerinden yaptı.

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Bu işlemleri henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YSK'nın seçim genelgesi Resmi Gazete'de YSK'nın seçim genelgesi Resmi Gazete'de

Ayrıca yurt dışı seçmen kütüğünün, Türkiye saati ile 08.00'de "www.ysk.gov.tr" adresinden ilan edilmesiyle de itiraz sürecine geçildi. YSK'nin internet sitesinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına da başlanacak.

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