SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA EKRANI: Seçmen listeleri askıya çıktı mı? Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gidiyor!

Seçmen listesi sorgulama ekranı 20 Mart 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. seçmen listeleri bugün askıya çıkarılacak ve itiraz süreci başlayacak. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için geri sayım başladı. İşte seçmen listesi sorgulama ekranı...

SEÇMEN LİSTELERİ ASKIYA ÇIKTI MI?

Seçmen listeleri, bugün 08.00 itibaiyle ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarıldı.

SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

SEÇMEN LİSTESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SEÇMEN LİSTESİ NE KADAR ASKIDA KALACAK?

Seçmen listesi ( tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ait askı listeleri) 2 Nisan'da askıdan indirilecek.

SEÇMEN LİSTESİ İTİRAZ SÜRESİ NE KADAR?

Seçmen listesi itiraz süresi 2 Nisan'da sona erecek.

DEPREM BÖLGESİNDE YAŞAYAN VATANDAŞLARIN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Deprem bölgesinde yaşayan ve adres değişikliğini henüz yapmayanlar, muhtarlık bölgesi askı listelerinin askıya çıkma tarihi olan 20 Mart 2023 ile 2 Nisan 2023 tarihleri arasında da bu işlemlerini gerçekleştirebilecek.



