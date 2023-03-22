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Seçmen listesinde terörist Cemil Bayık rahatsızlığı! İsmini gören tepki gösterdi: "Bir an önce listeden çıkarılması lazım"

22.03.2023 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü PKK'nın elebaşları arasında olan Cemil Bayık'ın ismi, Elazığ'ın Keban ilçesi Aşağı Çakmak köyünde seçmen listesinde yer aldı. Bayık'ın listede yer aldığını gören ilçe halkı, "Teröristlerin ilçemizde isminin geçilmesi bizi son derece rahatsız ediyor. Kimler seçimde seçmeni belirliyorsa bunun bir an önce listeden çıkarılması lazım" dedi.

Seçmen listesinde terörist Cemil Bayık rahatsızlığı! İsmini gören tepki gösterdi: "Bir an önce listeden çıkarılması lazım"

Türkiye 14 Mayıs’ta yapılacak seçimler için geri sayımını sürdürürken, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin seçmen listeleri askıya çıkarıldı. Elazığ’ın Keban ilçesi Aşağı Çakmak köyü muhtarlığına gönderilen seçmen listesinde terör örgütü PKK’nın kurucularından ve sözde KCK Yürütme Konseyi Üyesi Cemil Bayık’ın isminin olduğu görüldü.

BAYIK'IN İSMİNİ GÖRENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Listede Bayık’ın ismini gören vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İlçenin isminin kirlediğini dile getiren vatandaşlar, seçmen kütüğünde isminin çıkmasında ilçe halkı olarak rahatsız olduklarını söyledi.

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"BUNUN LİSTEDEN İSMİNİN ÇIKARILMASI LAZIM"

Vatandaşlardan Fethi Oruç, "Keban ilçesinin Aşağı Çakmak köyüne kayıtlı olduğunu biliyoruz. Seçmen kütüğünde isminin çıkması ilçe halkı olarak bizi rahatsız etti. Milliyetçi, vatan, bayrak sevdalısı insanlarız. Terör örgütü ile bağlantısı olan kişilerin ilçemizde isminin geçmesi bizi son derece rahatsız ediyor. Kimler seçimde seçmeni belirliyorsa bunun bir an önce listeden çıkarılması lazım. Herkes diyor ki ’terör örgütü mensubu Kebanlı’, bu bizi son derece rahatsız ediyor. Biz de Kebanlıyız. Milli takımlarda görev almış birisiyim. Bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi son derece seven insanlarız. Böyle terör örgütü ile bağlantılısı olan insanların ilçemizde anılması ya da ilçemizle birlikte anılması bizi son derece rahatsız ediyor. Ülkemizde yaşamıyorlar ama burada seçim listesinde oy kullanma hakkı var, anlayabilmiş değilim. Terör örgütü mensubunun benimle aynı oyu kullanması bana göre ters ve yanlış. Bu ülkenin vatandaşı olursun, bayrağına, milletine, vatanına sahip olursun eyvallah. Ondan sonra gelip oyunu kullanır, vatandaşlık görevini yaparsın. Siyasi görüşü ne olursa olsun saygı duyarım. Ama ilçemizin bir terör örgütü ile bağdaştırılması bizi son derece rahatsız ediyor" dedi.

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(İHA)

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