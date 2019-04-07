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Seçmen taşındığı iddiasıyla itiraz etti, muhtarlık seçimini iptal ettirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 11:44 | Son Güncelleme

ORDU'nun Gölköy ilçesine bağlı Damarlı Mahallesi'nden muhtar adayı Cihat Çelenk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni 93 oy farkla kazanan rakibi Ercan Aksu'nun seçmen taşıdığı iddiasıyla sonuca itirazda bulundu.

Seçmen taşındığı iddiasıyla itiraz etti, muhtarlık seçimini iptal ettirdi

Nedim KOVAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Gölköy ilçesine bağlı Damarlı Mahallesi'nden muhtar adayı Cihat Çelenk, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni 93 oy farkla kazanan rakibi Ercan Aksu'nun seçmen taşıdığı iddiasıyla sonuca itirazda bulundu. İtirazın değerlendirildiği İl Seçim Kurulu'nca mahallede muhtarlık seçiminin iptaline karar verildi.
Gölköy'ün Damarlı Mahallesi'nde, 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 4 muhtar adayı yarıştı. Seçimde 417 oy alan Ercan Aksu, muhtar seçilirken, rakibi Cihat Çelenk ise 93 oy farkla kazanamadı. Seçimin ardından Çelenk, Aksu'nun 180 seçmeni il dışından getirdiğini iddia ederek, İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İlçe Seçim Kurulu'nun reddettiği itirazı başvuru üzerine değerlendiren İl Seçim Kurulu, olaya ilişkin ceza dosyasında beyanı alınan kişilerin bilgileri dışında adreslerinin taşındığını bildirmiş olmaları, ceza soruşturması bulunması, yapılan işlemin ise seçimin sonucuna etki edecek nitelikte olması nedeniyle itirazı kabul etti. Damarlı Mahallesi'nde iptal edilen muhtarlık seçimlerinin yeniden yapılması kararlaştırıldı.

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Seçmen taşındığı iddiasıyla itiraz etti, muhtarlık seçimini iptal ettirdi

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