Seçmene para dağıttığı iddia edilen muhtar adayına inceleme

Nedim KOVAN- Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - ORDU'nun Altınordu ilçesinde, seçmenlere para dağıttığı iddia edilen muhtar adayı hakkında valilik tarafından inceleme başlatıldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Muhtarlık seçimiyle ilgili şikayet söz konusu oldu, onunla ilgili bir işlem yapıldı" dedi. Ordu’nun Altınordu ilçesinde dün gece bir muhtar adayının seçmenlere para dağıttığı iddiası üzerine, başka bir muhtar adayının şikayetiyle, Ordu Valiliği inceleme başlattı. İsmi açıklanmayan muhtar adayı hakkında İl Seçim Kanunu’na muhalefetten işlem başlatıldı. Altınordu ilçesinde Hamdullah Suphi Tanrıöver Okulu’nda 1057 nolu sandıkta eşi Selda Yavuz ile birlikte oyunu kullanan Ordu Valisi Seddar Yavuz, seçmene para dağıttığı iddia edilen muhtarla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Dün akşam saatlerinde muhtarlık seçimiyle ilgili bir şikayet söz konusu oldu. Onunla ilgili bir işlem yapıldı, onun dışında şuana kadar il genelinde herhangi bir olay söz konusu değildir" dedi.

