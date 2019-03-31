HABER

Seçmene para dağıttığı iddia edilen muhtar adayına inceleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:17 | Son Güncelleme

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, seçmenlere para dağıttığı iddia edilen muhtar adayı hakkında valilik tarafından inceleme başlatıldı.

Nedim KOVAN- Mustafa KIRLAK/ORDU, (DHA) - ORDU'nun Altınordu ilçesinde, seçmenlere para dağıttığı iddia edilen muhtar adayı hakkında valilik tarafından inceleme başlatıldı. Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Muhtarlık seçimiyle ilgili şikayet söz konusu oldu, onunla ilgili bir işlem yapıldı" dedi. Ordu’nun Altınordu ilçesinde dün gece bir muhtar adayının seçmenlere para dağıttığı iddiası üzerine, başka bir muhtar adayının şikayetiyle, Ordu Valiliği inceleme başlattı. İsmi açıklanmayan muhtar adayı hakkında İl Seçim Kanunu’na muhalefetten işlem başlatıldı. Altınordu ilçesinde Hamdullah Suphi Tanrıöver Okulu’nda 1057 nolu sandıkta eşi Selda Yavuz ile birlikte oyunu kullanan Ordu Valisi Seddar Yavuz, seçmene para dağıttığı iddia edilen muhtarla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Dün akşam saatlerinde muhtarlık seçimiyle ilgili bir şikayet söz konusu oldu. Onunla ilgili bir işlem yapıldı, onun dışında şuana kadar il genelinde herhangi bir olay söz konusu değildir" dedi.

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oyunu kullandıÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum oyunu kullandı
Gezici sandık vatandaşın ayağına gidiyorGezici sandık vatandaşın ayağına gidiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Bu oylar kabul edilmeyecek

Bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

10 haneli köyden 3 muhtar adayı çıktı!

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Bu mahallede kimse sandığa gitmedi

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.