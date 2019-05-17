İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da 31 Martta yapılan yerel seçimler ile ilgili ilçe ilçe yaptırdıkları bir çalışmada 2 milyon 780 bin civarında CHP seçmenin 3 milyon 700 bine yakında AK Parti'li seçmenin sandığa gitmediğini belirlediklerini ifade ederek, "CHP'li seçmenin sandığa gitmesini hep beraber sağlayacaksınız. 3 milyon 700 bin civarındaki AK Parti seçmenini de tek tek arayacaksınız." dedi.
Partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından Safranbolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Akşener, geride bırakılan yerel seçimlerde hiç kırıcı söz söylemediklerini, vatandaşlardan da bunu istediklerini, hangi partiyi desteklerlerse desteklesinler seçimin bir hizmet yarışı olduğunu unutmadan dostluk ve arkadaşlıkların bozulmaması gerektiğini söylediklerini aktardı.
Ülkenin sorunları varken İstanbul'da yapılacak seçimlere kilitlendiğini belirten Akşener, herkesin İstanbul'da yapılacak seçimleri kendisine sorduğunu, herkese Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ilettiğini dile getirdi.
Ülkede ekonomik krizin yaşandığını savunan Akşener, hükümetin dış politikalarını S-400 füzeleri üzerinden eleştirdi.
- "Oylarına talip olduğunuzu söyleyeceksiniz"
Ekrem İmamoğlu'nun 16 milyon İstanbullunun adayı olduğunu ve herkesin ona sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Akşener, "İstanbul'da ilçe ilçe yaptırdığımız bir çalışmada 2 milyon 780 bin civarında CHP seçmeni gibi görünüyor sandığa gitmemiş. 3 milyon 700 bine yakında AK Parti'den seçmen gitmemiş. CHP'li seçmenin sandığa gitmesini hep beraber sağlayacaksınız. 3 milyon 700 bin civarındaki AK Parti seçmenini de tek tek arayacaksınız. Kapıların zillerini çalıp oylarına talip olduğunuzu söyleyeceksiniz." diye konuştu.
Yenilenecek seçimlerde çok çirkin bir dilin devam edeceğinin anlaşıldığını iddia eden Akşener, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun ifadelerini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanı görevden alması yada istifa etmesini sağlaması gerektiğini belirtti.
Bu insanların kendilerine çeki düzen vermedikleri sürece gelecek ramazan ayında çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaklarının altını çizen Akşener, salondakilerden kardeşliklerini, komşuluklarını, dostluklarını bozmamalarını istedi.
Akşener, sözlerini Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin başarılı olacağını, kendi gençliğini onda gördüğünü kaydederek sonlandırdı.
İftar programına, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, Elif Köse ve partililer katıldı.
Partisinin Karabük İl Başkanlığını da ziyaret eden Akşener, partililerle bir süre sohbet ettikten sonra kentten ayrıldı.