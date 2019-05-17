İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da 31 Martta yapılan yerel seçimler ile ilgili ilçe ilçe yaptırdıkları bir çalışmada 2 milyon 780 bin civarında CHP seçmenin 3 milyon 700 bine yakında AK Parti'li seçmenin sandığa gitmediğini belirlediklerini ifade ederek, "CHP'li seçmenin sandığa gitmesini hep beraber sağlayacaksınız. 3 milyon 700 bin civarındaki AK Parti seçmenini de tek tek arayacaksınız." dedi.

Partisinin Karabük İl Başkanlığı tarafından Safranbolu ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programında konuşan Akşener, geride bırakılan yerel seçimlerde hiç kırıcı söz söylemediklerini, vatandaşlardan da bunu istediklerini, hangi partiyi desteklerlerse desteklesinler seçimin bir hizmet yarışı olduğunu unutmadan dostluk ve arkadaşlıkların bozulmaması gerektiğini söylediklerini aktardı.

Ülkenin sorunları varken İstanbul'da yapılacak seçimlere kilitlendiğini belirten Akşener, herkesin İstanbul'da yapılacak seçimleri kendisine sorduğunu, herkese Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını ilettiğini dile getirdi.