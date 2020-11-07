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Seçmenle kurduğu empati Joe Biden’ı zafere götürdü

07.11.2020 22:19 | Son Güncelleme

Analistlere göre Biden’ın seçim zaferinin en önemli nedenleri, Amerikan devletinin sürüklendiği iktisadi ve kültürel krizin aşılmasına atfettiği önem ve halkın onun sergilediği liderliğe duyduğu özlem.

Seçmenle kurduğu empati Joe Biden’ı zafere götürdü

Joe Biden, koronavirüs salgını sırasında hitap ettiği Amerikan halkına içinde bulundukları zorlukları anladığı mesajını vererek, güçlü bir dayanışma sergiledi.

Covid-19 salgının, 225 bini aşkın ABD vatandaşının ölümüne yol açtı.

Biden, Ekim ayı sonunda, evinin bulunduğu Wilmington’da yaptığı konuşma sırasında halkın acısına ortak oldu.

Joe Biden, salgın nedeniyle sevdiklerine ancak görüntülü görüşme yoluyla veda etmek zorunda kalanlar ve kaybettikleri yakınları için cenaze töreni düzenleyemeyenlerin yaşadıkları büyük ızdırabı çok iyi anladığını söyledi.

Biden, seçmene "koronavirüsün size hükmetmesine izin vermeyin" diyerek "korkacak bir şey olmadığını" savunan rakipi Donald Trump’tan çok farklı bir kampanya yürüttü.

Seçmeni maske takmaya teşvik eden Biden, fiziki mesafenin korunmasının önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ölümlerin yol açtığı derin üzüntü ve acıyı paylaşmaktan da çekinmedi.

Kaybetmenin acısını biliyor

Biden bir eşi kaybetmenin ne olduğunu biliyor. Evladını toprağa vermek zorunda olmanın da…

Hatta ABD’nin yeni başkanı, bu nedenle geçmişte iki kez siyaseti bırakmanın eşiğine geldi.

Bunlardan ilkini 1972 yılında yaşadı. Joe Biden, henüz 29 yaşındayken, çok cüzi miktarda bir para ve ailesinin kampanyasına verdiği destekle, Cumhuriyetçi adaya karşı yürüttüğü seçim mücadelesini kazandı. Bundan sadece bir kaç hafta sonra, hayatını alt üst edecek bir trajedi yaşadı.

Biden’ın eşi Neillia ve 1 yaşındaki kızları Naomi bir trafik kazasında hayatlarını kaybetti. Oğulları Beau ve Hunter kazadan yaralı kurtuldu.

Yeni seçilmiş, genç senatör Biden, yaşadığı büyük acı üzerine hemen istifa etmek istedi. Yoğun ikna çabalarının sonunda ise Biden, senatör olarak yeminini, oğullarının tedavi gördüğü hastanede etti.

Kardeşi Valeri, abisine yeğenlerinin bakımında destek olmak için yıllarca onlarla yaşadı. Ta ki Joe Biden, 1977 yılında Jill Jacobs ile evlenene kadar. Biden’ın ikinci eşi Jacobs’dan da Ashley adında bir kızı var.

Sağlık Biden için çok özel bir konu

Biden’ı siyaseti bırakmanın eşiğine getiren ikinci acı kaybı da oğlu Beau’nun ölümü oldu. 2015 yılında Biden, ABD Başkanı Barack Obama’nın yardımcısıydı. Birlikte, düşük gelirli aileler için, "Obamacare" olarak da adlandırılan "Düşük Maliyetli Sağlık Sigortası Yasası’nı" geçirmek için yoğun bir çalışma yürütüyorlardı. Biden, herkesin sağlık hizmetinden yararlanabilmesini sağlayabilmek için çabalarken, en büyük oğlu Beau, beyin tümöründen ötürü hayata gözlerini yumdu. 2016 yılındaki başkanlık seçimlerinde aday olmayı planlayan Joe Biden, bu kararından vazgeçti. Ailesiyle birlikte, evinde zaman geçirmeye ihtiyacı olduğunu duyurdu.

Obama ise yakın çalışma arkadaşı Biden’ın görev süresinin bitimine az bir süre kala, onu ülkenin en önemli, "Özgürlük için Başkanlık Madalyası" ile onurlandırdı.

Ulus olarak özlem duyulan liderlik özellikleri

Demokratların neden yaşı bir hayli ilerlemiş Biden’ın yerine, daha genç ve dinamik bir başkan adayı seçmediği, en çok merak edilen konular arasında.

Missouri Üniversitesi’nden Profesör Mitchell S. McKinney’e göre bu sürpriz bir tercih değil. Başkanlık tartışmaları ve söylemleri alanındaki araştırmalarıyla tanınan McKinney, ABD’nin içinden geçmekte olduğu sürecin bu tercihte büyük rol oynadığını söyleyerek, bu tercihin, "bir ulus olarak baş etmeye, başa çıkmaya çalıştığı" konular ışığında yapıldığını aktardı.

ABD’de büyük güçlüklerin yaşandığı bir süreçte Biden’ın makul, aklı selim, rahatlatıcı özellikleriyle dikkat çeken bir siyasetçi olduğunu anlatan McKinney, "empati kurabilme yetkinliğine sahip" Biden’ın, kendisine "ağır hareket eden Joe" ismini takan Trump’tan çok farklı, hatta tam zıt bir karektere sahip olduğunu kaydetti.

McKinney, "Biden’ın zaferi, ulus olarak özlem duyulan liderlikle ilgili somut beklentiyi gözler önüne seriyor" dedi.

DW’nin sorularını yanıtlayan siyasi analist Bruce Buchanan ise, uzun soluklu kongre tecrübesine sahip olduğuna işaret ettiği Biden’ı, “pragmatik" ve "aynı fikirde olmadığı insanlarla iyi çalışabilen bir siyasetçi" olarak tanımlıyor.

"Washington’da onu sevmeyen birini bulmak son derece zor" diyen Austin Teksas Üniversitesi Profesörü Buchanan, değerlendirmesini Biden’ın Kongre’deki her iki kanatta da çok iyi bir itibarı olduğunu söyleyerek tamamladı.

Julia Mahncke

© Deutsche Welle Türkçe

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